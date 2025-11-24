Прямой эфир

Оппозиция в Молдове выдвинула серьёзные обвинения против правящей партии «Действие и солидарность»

24 ноября 2025 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оппозиция в Молдове выдвинула серьезные обвинения против правящей партии «Действие и солидарность», утверждая, что та причастна к расхищению бюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их словам, используя свое политическое влияние, власти вовлекли банки страны в схему, где государство берет кредиты под крайне высокие проценты, а затем размещает эти же деньги на краткосрочных депозитах с доходностью в 23 раза ниже

Вследствие этой разницы в ставках бюджет ежегодно теряет десятки миллионов евро. Кроме того, оппозиция обвиняет президента Майю Санду в пособничестве, разбазариванию казны и указывает на расцвет коррупции в стране именно в период ее правления. Отмечается, что с момента прихода к власти Санду и ее партии, избравших курс на интеграцию с ЕС и охлаждение отношений с Россией, Молдова переживает глубокий экономический кризис. Это выразилось в многократном росте тарифов на газ, электроэнергию и другие товары, что спровоцировало инфляцию, превысившую 30 %.

# Майя Санду

Другие новости рубрики

Все новости
Бельгию охватил масштабный транспортный коллапс: почти весь общественный транспорт остановился, аэропорты работают с перебоями
24 ноября 2025 19:58

Бельгию охватил масштабный транспортный коллапс: почти весь общественный транспорт остановился, аэропорты работают с перебоями

В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений
24 ноября 2025 18:12

В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений

Около 100 крупнейших компаний Германии объявили о сокращении рабочих мест
24 ноября 2025 17:43

Около 100 крупнейших компаний Германии объявили о сокращении рабочих мест