Оппозиция в Молдове выдвинула серьезные обвинения против правящей партии «Действие и солидарность», утверждая, что та причастна к расхищению бюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их словам, используя свое политическое влияние, власти вовлекли банки страны в схему, где государство берет кредиты под крайне высокие проценты, а затем размещает эти же деньги на краткосрочных депозитах с доходностью в 23 раза ниже

Вследствие этой разницы в ставках бюджет ежегодно теряет десятки миллионов евро. Кроме того, оппозиция обвиняет президента Майю Санду в пособничестве, разбазариванию казны и указывает на расцвет коррупции в стране именно в период ее правления. Отмечается, что с момента прихода к власти Санду и ее партии, избравших курс на интеграцию с ЕС и охлаждение отношений с Россией, Молдова переживает глубокий экономический кризис. Это выразилось в многократном росте тарифов на газ, электроэнергию и другие товары, что спровоцировало инфляцию, превысившую 30 %.