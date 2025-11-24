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На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда

24 ноября 2025 18:16
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На «красной» ветке метрополитена появятся новые поезда. Российский завод «Метровагонмаш» отправил партию составов «Минск-2024» для столичной подземки. Планируется, что они начнут курсировать уже на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда-2

Всего в рамках контракта предусмотрена поставка 20 новых вагонов. Они предназначены для замены устаревших на Автозаводской линии. Внутри появятся USB-разъемы для зарядки устройств, интерактивные карты маршрута и специальные зоны для маломобильных граждан. 

В салоне установлены эргономичные сидения и поручни с «теплым» покрытием, современные системы освещения и микроклимата с обеззараживанием воздуха. А для обеспечения безопасности будет функционировать видеонаблюдение. Предусмотрены и расширенные дверные проемы для более быстрой посадки и высадки.

На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Первые два пятивагонных поезда прибыли. С ними прибыла сервисная группа «Метровагонмаш». Сейчас они проходят пусконаладочные работы и обкатку. Это продлится до трех недель. В декабре мы ожидаем вторую партию, еще два пятивагонных состава. Они также проходят пусконаладочные работы и обкатку. Планируем, что в декабре четыре новых поезда будут уже двигаться по Автозаводской линии. 

Производство новых составов – пример успешной кооперации с российскими коллегами. В вагонах используются белорусские комплектующие. В 2024-м столичному метрополитену уже были поставлены 28 современных вагонов метро «Минск-2024». Они курсируют на новом участке Зеленолужской линии.

# Минское метро # Андрей Дроб

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