На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда

На «красной» ветке метрополитена появятся новые поезда. Российский завод «Метровагонмаш» отправил партию составов «Минск-2024» для столичной подземки. Планируется, что они начнут курсировать уже на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в рамках контракта предусмотрена поставка 20 новых вагонов. Они предназначены для замены устаревших на Автозаводской линии. Внутри появятся USB-разъемы для зарядки устройств, интерактивные карты маршрута и специальные зоны для маломобильных граждан.

В салоне установлены эргономичные сидения и поручни с «теплым» покрытием, современные системы освещения и микроклимата с обеззараживанием воздуха. А для обеспечения безопасности будет функционировать видеонаблюдение. Предусмотрены и расширенные дверные проемы для более быстрой посадки и высадки.