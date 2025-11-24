Химию на рынок гнать – большого ума не надо. Муковозчик о европейских продуктах

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Угадайте, какие продукты пользовались наибольшим спросом на благотворительной ярмарке супруги президента Венгрии? Правильно, белорусские – молочные, кондитерские, хлебопекарные и другие. Как по-вашему, чем наши блюда привлекают даже тех, у кого совершенно иные кулинарные традиции?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Чем привлекают? Вкусом настоящего. А его ни подделать, ни сымитировать. Он, если есть, пробивается через любые добавки.

Расскажу вам, девчонки, притчу. Вот рядом два детских садика. И в один не записаться. Очередь родителей стоит. А в другом свободно – заходи в любое время. Отчего так? Можно долго рассказывать, как в одном малышей у входа встречает красивый плакат, как под лестницей обустраиваются инсталляции. Как директриса каждый день свое хозяйство обходит по несколько раз. Но одна женщина сказала просто. В этом садике детишками пахнет. А в том – нет. Вот и все.

Надо, чтобы наши продукты настоящим пахли. Химию на рынок гнать – большого ума-то не надо. А вот сохранить настоящий вкус при том, что рынок шепчет: да сделай ты подешевле, зато побольше… Тут терпение нужно. Памяркоўнасць ды разважлiвасць. Слава богу, у белорусов этого хватает. Подробности здесь.