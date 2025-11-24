ОДКБ обязательно подключится, если будет нападение на Беларусь извне – Тищенко

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?

Кирилл Казаков, СТВ:

Например, на прошлой неделе читал литовских журналистов, которые расписывали так: «Запад-2025», собственно говоря, показали о том, что ни Россия, ни Беларусь не обладают мощной армией – это пресса. Некомпетентное мнение, но пресса. Просто люди создают определенный фон. И мы все равно, когда говорим, что есть некий авторитет организации, Андрей Петрович наверняка тоже ссылается на эту историю.

Существует некий журналистский сегмент, который просто-напросто, общаясь с обычными людьми, а обычные люди верят, что ОДКБ должно нас в том числе и защитить. Ну как бы так. И мы когда говорим о том, что ОДКБ – организация, которая в том числе в случае какой-то войны может нас защитить, мы говорим о войне очень много.

Но в последнее время говорят о том, что если война и будет, то это точно будет не война, которая была с 1941 по 1945 год. Скорее всего, это будет война под каким-нибудь вымышленным флагом, и это будет какая-то операция, например, какого-нибудь белорусского полка непонятного поляка. Что с этим делать? Белорусы думают, что ОДКБ их должно защитить. ОДКБ их защитит или союзная группировка войск?