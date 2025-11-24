ОДКБ обязательно подключится, если будет нападение на Беларусь извне – Тищенко

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?
На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили региональную безопасность.
Кирилл Казаков, СТВ:
Например, на прошлой неделе читал литовских журналистов, которые расписывали так: «Запад-2025», собственно говоря, показали о том, что ни Россия, ни Беларусь не обладают мощной армией – это пресса. Некомпетентное мнение, но пресса. Просто люди создают определенный фон. И мы все равно, когда говорим, что есть некий авторитет организации, Андрей Петрович наверняка тоже ссылается на эту историю.
Существует некий журналистский сегмент, который просто-напросто, общаясь с обычными людьми, а обычные люди верят, что ОДКБ должно нас в том числе и защитить. Ну как бы так. И мы когда говорим о том, что ОДКБ – организация, которая в том числе в случае какой-то войны может нас защитить, мы говорим о войне очень много.
Но в последнее время говорят о том, что если война и будет, то это точно будет не война, которая была с 1941 по 1945 год. Скорее всего, это будет война под каким-нибудь вымышленным флагом, и это будет какая-то операция, например, какого-нибудь белорусского полка непонятного поляка. Что с этим делать? Белорусы думают, что ОДКБ их должно защитить. ОДКБ их защитит или союзная группировка войск?
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Я бы так не ставил узко вопрос. Потому что первое, конечно же, сработает Союзное государство, но ОДКБ обязательно подключится, если будет нападение на Беларусь извне. И я скажу так – все придут, кому надо. И сомневаться в этом вопросе не стоит. Потому что если завтра пойдут куда-нибудь, с точки зрения ОДКБ, с другой стороны, то опять же все подключатся. Я бы не исключал вообще вот этот вопрос. Потому что коллективная безопасность и подразумевает коллективное участие в решении проблем.
Ведь для Запада стало большой-большой неожиданностью, что Казахстан был спасен именно этой организацией. Да, сыграли определенную ключевую роль Россия и Беларусь, но тем не менее все остальные-то подключились. Здесь самое главное, кто будет триггером в этом решении. И я думаю, что в любом случае организация сыграет свою роль стабилизации.
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