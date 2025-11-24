Как противостоять вызовам и угрозам в современном мире? Косыгин – о важности ОДКБ

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?
На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили региональную безопасность.
Алена Сырова, СТВ:
Я из ваших слов вычленила 1992 год. Давайте вспомним, каждый из государств-участниц ОДКБ, который подписал этот договор на тот момент, что каждая из этих стран из себя представляла. Логично, что на каком-то этапе кто-то повелся на какие-то плюшки.
Ну, будем говорить так, просто потому, что, наверное, ОДКБ нечего было предоставить или противопоставить в ответ. Возможно, сейчас, когда уже настолько маски сорваны, то, может быть, кто-то и жалеет о таких шагах. Как вы считаете?
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам:
Я бы здесь привел в пример то, что говорил наш глава государства на всех мероприятиях и ОДКБ, и СНГ. Крепко подумать по тем всем направлениям, которые связаны с представлением тех или иных «услуг». Мы понимаем, о чем идет разговор. Поэтому, действительно, в нашей сегодняшней обстановке нам есть всем о чем подумать и какие нужно сделать выводы, в том числе из тех проблем, которые сегодня есть в Организации Договора о коллективной безопасности.
Но и главное – это понять, что противостоять сегодняшним вызовам и угрозам в современном мире можно и нужно лишь только в составе какой-то организации, какого-то условно блока, который бы совместно позволил решить те проблемы. Сегодня это не только военная составляющая. Все вкупе рассматривается – экономика, политика, информационная составляющая. Поэтому эти вызовы и угрозы на сегодняшний день подлежат коллективной оценке и ответа коллективного. И только тогда можно будет сохранить мир и стабильность.
Как работает военная разведка? Объяснил эксперт по нацбезопасности – подробности здесь.