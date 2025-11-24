Как противостоять вызовам и угрозам в современном мире? Косыгин – о важности ОДКБ

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?

На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили региональную безопасность.

Алена Сырова, СТВ:

Я из ваших слов вычленила 1992 год. Давайте вспомним, каждый из государств-участниц ОДКБ, который подписал этот договор на тот момент, что каждая из этих стран из себя представляла. Логично, что на каком-то этапе кто-то повелся на какие-то плюшки.

Ну, будем говорить так, просто потому, что, наверное, ОДКБ нечего было предоставить или противопоставить в ответ. Возможно, сейчас, когда уже настолько маски сорваны, то, может быть, кто-то и жалеет о таких шагах. Как вы считаете?