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Шпаковский: ОДКБ не ограничивается исключительно военными функциями

24 ноября 2025 16:00
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Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?

На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили региональную безопасность.

Шпаковский: ОДКБ не ограничивается исключительно военными функциями-2

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы сказал так, что ОДКБ не ограничивается исключительно военными функциями. Правоохранительная тематика в деятельности блока является важной и значимой. Осуществляются совместные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, деятельности международных террористических организаций. Поверьте, за каждым из этих направлений есть конкретные результаты, есть информационный обмен, есть союзничество в правоохранительной сфере и есть оперативно значимые мероприятия, которые приводят в конечном счете к задержанию преступников и к обеспечению безопасности мирных граждан и государств-участников ОДКБ. Кибербезопасность та же, которую мы тогда обсуждали с вами, тоже находится в фокусе внимания.

Я вовсе не хочу здесь сказать о том, что ОДКБ на сегодняшний день идеальная организация, достигнувшая в своем развитии наивысшей точки, но сводить исключительно к военной тематике деятельность блока было бы неправильно. Напомню, что там есть и парламентское измерение, в рамках которого тоже осуществляется постоянный обмен наиболее ценными законодательными практиками стран-участниц, ведется работа над синхронизацией законов. То есть для нас, для Республики Беларусь, ОДКБ выполняет важную функцию в обеспечении обороноспособности, национальной безопасности нашей страны.

Как работает военная разведка? Объяснил эксперт по нацбезопасности – подробности здесь.

# ОДКБ # Александр Шпаковский # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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