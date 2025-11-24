Как работает военная разведка? Объяснил эксперт по нацбезопасности

Кирилл Казаков, СТВ: Есть НАТО, есть ОДКБ. Очень утрированно, есть вроде какая-то история противостояния этих блоков. И есть какая-то история взаимоотношений государств, входящих в ОДКБ с НАТО. Та же самая Россия до определенного момента, партнерство во имя мира и все такие вещи, которые проходили. Вот сейчас эта формула C5+1, которая с центрально-азиатскими и среднеазиатскими государствами. Я так понимаю, что в любой военной организации очень важны разведданные. А вот взаимодействие со страной-врагом – это как? Просто интересно понимать, как взаимодействуют солдаты, которые служат, условно говоря, в Беларуси или России, и в НАТО.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Дело в том, что любое взаимодействие – это разведка. Даже учеба – это разведка, понимаете? И здесь в этом плане я бы смотрел немножко осторожно в эти моменты. Почему? Кажется, да, что куда-то пошли, что-то там куда-то дернулись. Но я скажу, мы раз говорим о ретроспективе, Запад тоже сделал выводы по Казахстану. Запад очень сильно изменил политику в отношении стран, которые входят в ОДКБ, в отношении региона и в отношении способов давления. Они же предлагают конфеты, бусы и так далее. Исходя из этого, мы видим слабости, которые есть в организации. И лучше пусть они сейчас проявляются. Для чего? Для того, чтобы отреагировать, блокировать. Это тоже разведка. Поэтому я не паниковал бы в этом плане, а сказал бы так, что здесь пока идет сканирование. Сканирование наших слабостей, наших недоработок, проблем. Зачем заниматься кидальством шапками, когда мы теперь понимаем, что опасности не только военные. Опасности бывают еще и другого уровня.

И здесь, я думаю, что уже под председательством России ОДКБ, наверное, пойдет определенным форматом. Не зря в Бишкеке собираются на высшем уровне, будут смотреть, решать. Уставные параметры будут рассматривать. Поэтому давайте смотреть на это дело с перспективой и с позитивом. Из этого тоже можно взять свои плюсы.