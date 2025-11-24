«У нас создана уникальная система». Косыгин рассказал, почему ОДКБ – это не только оружие, но ещё и сила закона

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам:

Все, что касается военной составляющей, у нас создана уникальная система. Практически ежегодно мы проводим совместные мероприятия в рамках подготовки наших сил, где мы решаем, наверное, одну из главных задач, особенно все, что касается Организации Договора.

Это как раз попытки инспирирования в то или иное государство наше внутренне вооруженного конфликта, когда вот как раз коалиционная составляющая, группировка из состава Организации Договора о коллективной безопасности может стабилизировать обстановку. Как раз вот те вопросы, которые отрабатывались на учении, и сыграли в том числе и в Казахстане. Это действительно уникальный случай. Конечно же, здесь еще надо понимать следующее. Сила оружия – да, несомненно.

И в рамках тех учений, в том числе в 2025 году, которые прошли на территории Беларуси, это «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон». Это как раз отработка вот этих вопросов разведывательных, обеспечения и применения сил. Конечно же, здесь главное – это взаимодействие. То есть это все, что связано с оценкой обстановки, получения информации и обмена этой информацией, принятие решений, совместные действия. То есть то, что проводится практически постоянно.

Недавно боевое содружество в Таджикистане прошло, где принимали тоже участие наши военнослужащие – «Барьер-2025», где наши силы и средства РХБЗ. Кстати, в 2026 году будет на территории нашего государства. Наши военнослужащие показывают высокий уровень подготовки. Но опять-таки возвращаясь, цели и задачи организации – это не только оружие, это еще и сила закона. Здесь вот как раз идет важная составляющая наша – Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, где сила закона тоже имеет место быть. И как раз когда применяются группировки войск, на практике обкатываются те модельные акты, модельные законы, которые были приняты, и рекомендации. И то, что связано с перспективой – это принятие, по сути дела завершился этап формирования этой вот программы деятельности Парламентской Ассамблеи по гармонизации законодательств национальных государств-членов ОДКБ на 2026-2030 годы, где мы как раз совместно, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, на основе тех уставных документов говорим. Сегодня это наша оценка, в том числе белорусской стороны, рисков и вызовов нашим всем странам. И поэтому мы идем по пути представления тех модельных правовых актов и рекомендаций, которые бы способствовали стабилизации обстановки и недопущению вооруженных конфликтов. Все, что связано с мошенничеством, наркотрафиком, реализацией задач уже в новых современных сферах, которые несут угрозу – кибербезопасность, искусственный интеллект. И все это закладывает прочную основу нашей Организации Договора о коллективной безопасности. Это принципиально важно.