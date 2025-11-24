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Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели поражение в матче МХЛ

24 ноября 2025 19:59
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Бобруйский «Динамо-Шинник» потерпел неудачу в поединке регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Наши парни в Санкт-Петербурге встречались с местным «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппоненты на правах хозяев уверенно начали противостояние и в первом периоде обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы. На экваторе второго отрезка Олег Хомченко сократил отставание. Несмотря на колоссальные усилия бобруйчан отыграться, в заключительной 20-минутке перевес вновь оказался на стороне местных хоккеистов, которые еще два раза огорчили голкипера «шинников». Как итог болезненное поражение с результатом 1:4.

# Хоккей

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