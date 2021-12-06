Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В 1940 году США как не признали вхождение Прибалтики в Советский Союз, так до 1991 года они ждали, когда они выйдут. Игра вдолгую.