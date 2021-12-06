Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В 1940 году США как не признали вхождение Прибалтики в Советский Союз, так до 1991 года они ждали, когда они выйдут. Игра вдолгую.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
История повторяет очень хорошо Вторую мировую войну. Есть коллективный Гитлер – коллективный Запад, и есть антигитлеровская коалиция, и в ней есть большая тройка: Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка, как Сталин, Рузвельт и Черчилль. Сейчас вокруг них объединяются все прогрессивные силы во всем мире. И задача будет такая: либо они нас победят, либо мы их. Я уверен, что победа будет за нами, враг будет разбит и все закончится безоговорочной капитуляцией Запада.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Но при этом надо работать. Дисциплина в обществе. Знать и видеть, куда идти.
Виктор Саевич:
И дисциплина внутри СНГ. Вот эти лебедь, рак и щука, разброд и шатание внутри СНГ, которое мы видим…