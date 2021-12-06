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Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»

06 декабря 2021 21:21
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
В 1940 году США как не признали вхождение Прибалтики в Советский Союз, так до 1991 года они ждали, когда они выйдут. Игра вдолгую.  

Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»-1

Виктор Саевич, магистр политических наук:  
История повторяет очень хорошо Вторую мировую войну. Есть коллективный Гитлер – коллективный Запад, и есть антигитлеровская коалиция, и в ней есть большая тройка: Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка, как Сталин, Рузвельт и Черчилль. Сейчас вокруг них объединяются все прогрессивные силы во всем мире. И задача будет такая: либо они нас победят, либо мы их. Я уверен, что победа будет за нами, враг будет разбит и все закончится безоговорочной капитуляцией Запада.  

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Но при этом надо работать. Дисциплина в обществе. Знать и видеть, куда идти.  

Виктор Саевич:  
И дисциплина внутри СНГ. Вот эти лебедь, рак и щука, разброд и шатание внутри СНГ, которое мы видим…  

Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»-4

Кирилл Казаков:  
Критика любой организации всегда есть сила этой организации.  

Виктор Саевич:  
Наши территории, бывшие территории СССР должны быть собраны под новой сверхидеей.  

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