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МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически

06 декабря 2021 21:14
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически -1

Очередной день в лагере беженцев на белорусско-польской границе выдался достаточно холодным, особенно для его жителей из Ближнего Востока. Для них температура ниже 0 °C – опасная экзотика. В самом логистическом центре комфортно, постоянная температура в помещении в районе +20 °C. Но с учетом прогноза погоды подготовлен резерв теплых вещей. И это крайне важно – здесь остаются дети и беременные женщины.  

МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически -4

Сергей Леонов, заместитель начальника управления МЧС по Гродненской области:  
Что касается холодов, они никак не влияют на внутреннюю температуру, которая в помещении, потому что она автоматически поддерживается вне зависимости от окружающей среды и температуры снаружи.  

Продолжаем нести круглосуточное дежурство – работники органов подразделений по чрезвычайным ситуациям, продолжаем осуществлять мониторинг обстановки с точки зрения соблюдения норм правил пожарной безопасности.  

МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически -7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Сергей Леонов # Фотофакт

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