МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной день в лагере беженцев на белорусско-польской границе выдался достаточно холодным, особенно для его жителей из Ближнего Востока. Для них температура ниже 0 °C – опасная экзотика. В самом логистическом центре комфортно, постоянная температура в помещении в районе +20 °C. Но с учетом прогноза погоды подготовлен резерв теплых вещей. И это крайне важно – здесь остаются дети и беременные женщины.