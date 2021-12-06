«Два и три партнёра – не одно и то же». Почему СНГ не подталкивает к вступлению в Союзное государство?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Давайте сразу скажем: выступая за Советский Союз, мы не выступаем против независимой Беларуси. Потому что союз предполагает равное отношение государств. И СССР с 1922 года это равенство и подчеркивал.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Давайте тогда выступать за Союзное государство. Нельзя идти по шагам уже мертвого человека либо тела. Что умерло – давайте к этому не возвращаться. Кирилл Казаков:

Понятное дело, что мы не возродим СССР 2.0. Никогда не возродим. Николай Щекин:

И не надо. Брать лучшее оттуда – это я согласен. Кирилл Казаков:

Давайте еще вернемся во времена второй Речи Посполитой, чего я точно не хочу. Виктор Саевич, магистр политических наук:

Союзное государство обязательно прирастать должно другими республиками. Кирилл Казаков:

Шанс вступить в Союзное государство есть у каждой страны, которая посчитает это нужным. Виктор Саевич:

Почему СНГ не подталкивает к вступлению других республик Союзного государства?