«Два и три партнёра – не одно и то же». Почему СНГ не подталкивает к вступлению в Союзное государство?
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Давайте сразу скажем: выступая за Советский Союз, мы не выступаем против независимой Беларуси. Потому что союз предполагает равное отношение государств. И СССР с 1922 года это равенство и подчеркивал.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Давайте тогда выступать за Союзное государство. Нельзя идти по шагам уже мертвого человека либо тела. Что умерло – давайте к этому не возвращаться.
Кирилл Казаков:
Понятное дело, что мы не возродим СССР 2.0. Никогда не возродим.
Николай Щекин:
И не надо. Брать лучшее оттуда – это я согласен.
Кирилл Казаков:
Давайте еще вернемся во времена второй Речи Посполитой, чего я точно не хочу.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Союзное государство обязательно прирастать должно другими республиками.
Кирилл Казаков:
Шанс вступить в Союзное государство есть у каждой страны, которая посчитает это нужным.
Виктор Саевич:
Почему СНГ не подталкивает к вступлению других республик Союзного государства?
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Модель не просто устарела, она реально сегодня не та. Она не разноскоростная сегодня. Оно с разной глубиной. Двусторонние и многосторонние отношения – это разные вещи. Два и три партнера – не одно и то же. Но мы занимаемся этим. Вам бы поучаствовать в этих переговорах, где одновременно девять участников, и они непростые.
Кирилл Казаков:
У каждого свои мысли в голове.
Алексей Сазонов:
Но путь для меня естественный. То, что я пощупать могу. Лучшие результаты тут – это пример к тому, что очень позитивные результаты двустороннего сотрудничества у нас есть со многими странами. У России не только с Беларусью. Развитие идет по пути образования коллективного общества.
Кирилл Казаков:
Мы не можем сказать, когда Казахстан вступит. Нам бы хотелось.
Николай Щекин:
А может быть и не надо сейчас. Давайте так: пусть две страны отработают все механизмы, весь формат, чтобы не было вопросов.
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