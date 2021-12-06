Саевич: «Если бы не развал СССР в 1991 году, мы бы сейчас по профсоюзным путёвкам на выходных на Марс летали»
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:
Коллеги, я убежден, что базой, основой идеологии должны быть традиционные ценности. Это то, что наши предки нам оставили. На этом фундаменте крепком, который пережил века, мы должны строить нашу идеологию.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Погодите, вы говорите, извините, традиционные ценности, это когда в Узбекистане стали басмачи на щит поднимать?
Сергей Дик:
А разве это традиции?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы говорим сейчас о семейных ценностях.
Сергей Дик:
Я имею в виду семейные ценности.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Все-таки есть историческая правда, историческая память.
Кирилл Казаков:
Победа в Великой Отечественной войне, которую мы не имеем права просто-напросто предать, это и есть наша традиционная ценность. Уважение к ветеранам – это не есть уважение к нашей традиционной ценности? Полет нашего человека, первого космонавта советского в космос – это и есть наша традиционная ценность.
Виктор Саевич:
Я вам хочу сказать, если бы не развал Советского Союза в 1991 году, мы бы сейчас по профсоюзным путевкам на выходных на Марс летали. Развал Союза – крупнейшая трагедия и существование СНГ не может это заретушировать. По поводу молодежи хочу сказать, один момент, не надо думать и бояться, что молодежь новая, она против союза, наоборот. Именно в возрастной группе от 18 до 24 лет самый высокий авторитет Сталина. Ни в одной возрастной группе нет такого авторитета. И в России, в Беларуси, в других регионах.
Николай Щекин:
Только если спросить, когда он родился, не скажут, наверное.
Виктор Саевич:
Скажут.
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
25 % населения не может расшифровать аббревиатуру СССР. То есть эта та молодежь, конечно, о которой мы говорим, она другая, конечно, другая. У меня тоже сын, дочь. Другая. Я их воспитал, они правильные.
Кирилл Казаков:
Если бы не путч, она бы расшифровывалась как Союз Советских Суверенных Республик.
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