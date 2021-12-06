Саевич: «Если бы не развал СССР в 1991 году, мы бы сейчас по профсоюзным путёвкам на выходных на Марс летали»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:

Коллеги, я убежден, что базой, основой идеологии должны быть традиционные ценности. Это то, что наши предки нам оставили. На этом фундаменте крепком, который пережил века, мы должны строить нашу идеологию. Виктор Саевич, магистр политических наук:

Погодите, вы говорите, извините, традиционные ценности, это когда в Узбекистане стали басмачи на щит поднимать? Сергей Дик:

А разве это традиции? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы говорим сейчас о семейных ценностях. Сергей Дик:

Я имею в виду семейные ценности.