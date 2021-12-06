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Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину

06 декабря 2021 21:16
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как прошли выходные и что сейчас происходит в лагере? Расскажет наш корреспондент Константин Герцев.  

Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину-1

Очередной день в лагере беженцев на белорусско-польской границе выдался достаточно холодным, особенно для его жителей из Ближнего Востока. Для них температура ниже 0 °C – опасная экзотика. В самом логистическом центре комфортно, постоянная температура в помещении в районе +20 °C. Но с учетом прогноза погоды подготовлен резерв теплых вещей. И это крайне важно – здесь остаются дети и беременные женщины.  

МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически. Читайте здесь.  

Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину-4

Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину-6

Лишней гуманитарной помощи здесь не бывает. Свою миссию милосердия продолжает Белорусское общество Красного Креста и другие общественные организации. В стороне не остается и православная церковь.  

Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину-9

Но те, кто остается вопреки крепчающим морозам и тающим надеждам, попадают в зону риска: иммунитет не привык к зиме. Контроль за состоянием беженцев со стороны медиков усилен. На сегодня фиксируют до 100 обращений. В стационарах гродненских больниц находятся 10 детей и четверо взрослых.  

Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину-12

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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