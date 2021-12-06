Свиридов: Москва – третий Рим, Россия – коммунизм. Если не придумаете такой проект, вечно будете бороться или с собой, или с Западом
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наши враги не спят, мы должны это понимать. Та же Украина. Мы сегодня говорим – вернется. Безусловно, вернется. А что мы будем делать с памятниками, которые Бандере понаставили по всей стране?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если бы они пришли к власти, они бы вам точно сказали: люстрация, декоммунизация. А мы пойдем другим путем.
Алена Сырова, СТВ:
Прирастет ли Союзное государство участниками?
Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Прирастет наверняка. Я считаю, что СНГ – это уже потолок. Я настаиваю, что без идеологии мы приехали, остановились. Прирастет в том случае, если мы не будем отталкиваться от базиса интеракционных ценностей. О них никто не спорит, если вы в основу их кладете нового интеграционного образования, ничего не будет. Вы будете топтаться в прагматизме, в обществе потребления до бесконечности. Россия – это империя, это всегда проект. В России Москва – третий Рим, Россия – коммунизм. Если вы такой проект не придумаете, то вы вечно будете бороться или с самим собой, или с Западом.
Кирилл Казаков:
Наша самая главная идеология – белорусскость. Мы граждане Беларуси, своей независимой страны. Другой вопрос, каким образом мы наднациональную идею существования придумаем?
Артем Свиридов:
Кстати, я парадоксальную вещь скажу. Я не разделяю, но я понимаю идеологию белорусского национализма.
Кирилл Казаков:
Она простая, любой национализм имеет одни корни.
Артем Свиридов:
Она понятна. А что вы предлагаете, говорите о Союзном государстве? Так вложите некий смысл, фундамент, идеологию. Вы же каждый год будете спорить про нефть, про газ, про валюту. Бесконечно будете спорить, пока не предложите объединяющую идею.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Сейчас идет гибридная война, Президент об этом тысячу раз говорил. Страшная война, где нас хотят уничтожить. Ждать, пока эта идиотская волокита со странами СНГ, которые до сих пор не могут вступить в Союзное государство, мы не можем. Надо их убеждать, надо им объяснять.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Убеждать можно только на собственном опыте. Будет эффективность, результативность Союзного государства, лучшего убеждения не надо.
Виктор Саевич:
Если бы Армения была в составе Союзного государства вместе с Карабахом, там не было бы никакой войны.
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