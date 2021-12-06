Свиридов: Москва – третий Рим, Россия – коммунизм. Если не придумаете такой проект, вечно будете бороться или с собой, или с Западом

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу « По существу » Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наши враги не спят, мы должны это понимать. Та же Украина. Мы сегодня говорим – вернется. Безусловно, вернется. А что мы будем делать с памятниками, которые Бандере понаставили по всей стране?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если бы они пришли к власти, они бы вам точно сказали: люстрация, декоммунизация. А мы пойдем другим путем.

Алена Сырова, СТВ:

Прирастет ли Союзное государство участниками?

Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Прирастет наверняка. Я считаю, что СНГ – это уже потолок. Я настаиваю, что без идеологии мы приехали, остановились. Прирастет в том случае, если мы не будем отталкиваться от базиса интеракционных ценностей. О них никто не спорит, если вы в основу их кладете нового интеграционного образования, ничего не будет. Вы будете топтаться в прагматизме, в обществе потребления до бесконечности. Россия – это империя, это всегда проект. В России Москва – третий Рим, Россия – коммунизм. Если вы такой проект не придумаете, то вы вечно будете бороться или с самим собой, или с Западом.