С погибшими лётчиками простятся на авиабазе, откуда экипаж Як-130 отправился в свой последний полёт

Новости Беларуси. Минута молчания, оркестр и рота почетного караула. Именно так 20 мая в последний путь в Барановичах проводили военных летчиков – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Андрея Куконенко, разбившихся в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прощания прошла на аэродроме города, жителей которого ценой своей жизни уберегли погибшие герои. Проститься с ними пришли их родные и близкие, боевые друзья и сослуживцы. Сотни жителей почтили их память на прощальной панихиде в храме Святых Жен-Мироносиц Барановичей. Скорбит вся Беларусь. «Каждый должен гордиться такими людьми, их поступками». На аэродроме в Барановичах простились с погибшими лётчиками

Память экипажа штурмовика Як-130, потерпевшего крушение в Барановичах, накануне почтили минутой молчания во Дворце Независимости. Президент нашей страны назвал поступок пилотов настоящим героизмом. Александр Лукашенко о погибших лётчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»

Глава государства с момента трагедии держит на личном контроле ход расследования. Накануне ему доложили о результатах расшифровки черных ящиков. Исходя из этих данных известно, что с момента обнаружения неисправности до рокового столкновения с землей прошло около минуты. Вопреки приказам с земли катапультироваться пилоты приняли решение до последнего уводить самолет от жилых строений, чтобы избежать жертв на земле. В результате погибли сами. Президент поручил оказать необходимую поддержку семьям. Оба офицера были женаты, у командира экипажа осталось трое маленьких детей. «Они останутся героями». В Барановичах простились с лётчиками, которые ценой своих жизней предотвратили страшную трагедию Первые цветы у самолета-памятника героям-авиаторам в Лиде появились еще накануне, 20 мая. Люди приходят выразить боль утраты, уважение и восхищение подвигом пилотов.