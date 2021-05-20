«Каждый должен гордиться такими людьми, их поступками». На аэродроме в Барановичах простились с погибшими лётчиками

Новости Беларуси. На аэродроме в Барановичах 20 мая прошла траурная церемония прощания с Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с погибшими летчиками на борту отправился в Лиду.

Чтобы почтить память погибших летчиков, которые ценой своих жизней предотвратили страшную трагедию, горожане с самого утра идут к храму Святых Жен-Мироносиц, где накануне состоялась прощальная панихида. Служба собрала сотни людей. В знак большой благодарности сюда приходят целыми семьями, приносят цветы и зажигают свечи.

Благодарность ребятам за то, что они так поступили, потому что я проживаю – буквально три дома от этой трагедии. Спасибо большое.

Конечно, очень много могло бы пострадать людей, а как-то, видите, вот… И сегодня… Сейчас заплачу... Ну жалко людей, конечно.

Самолет – от беды подальше. Хоть люди не пострадали. Слава богу, конечно. Вечная память. Конечно, как герои, это понятное дело.

Мы считаем, что каждый должен гордиться такими людьми, их поступками. И мы должны просто почтить память таких героев.

Они сохранили жизнь. Свою отдали за жизнь других. Чужую сохранили. Поэтому это очень важно, поэтому мы сюда и идем.