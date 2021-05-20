«Каждый должен гордиться такими людьми, их поступками». На аэродроме в Барановичах простились с погибшими лётчиками

Новости Беларуси. На аэродроме в Барановичах 20 мая прошла траурная церемония прощания с Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с погибшими летчиками на борту отправился в Лиду.
Новости Беларуси. На аэродроме в Барановичах 20 мая прошла траурная церемония прощания с Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с погибшими летчиками на борту отправился в Лиду.
Чтобы почтить память погибших летчиков, которые ценой своих жизней предотвратили страшную трагедию, горожане с самого утра идут к храму Святых Жен-Мироносиц, где накануне состоялась прощальная панихида. Служба собрала сотни людей. В знак большой благодарности сюда приходят целыми семьями, приносят цветы и зажигают свечи.
Благодарность ребятам за то, что они так поступили, потому что я проживаю – буквально три дома от этой трагедии. Спасибо большое.
Конечно, очень много могло бы пострадать людей, а как-то, видите, вот… И сегодня… Сейчас заплачу... Ну жалко людей, конечно.
Самолет – от беды подальше. Хоть люди не пострадали. Слава богу, конечно. Вечная память. Конечно, как герои, это понятное дело.
Мы считаем, что каждый должен гордиться такими людьми, их поступками. И мы должны просто почтить память таких героев.
Они сохранили жизнь. Свою отдали за жизнь других. Чужую сохранили. Поэтому это очень важно, поэтому мы сюда и идем.
Уже известно, что летчики до последнего пытались увести неуправляемый Як-130 от жилых домов. По словам очевидцев, в воздухе витал устойчивый запах топлива. Вероятно, во время падения летчики сливали горючее, чтобы уменьшить силу взрыва уже на земле.
До последней секунды своей жизни они заботились о тех, кто оказался под крыльями железной птицы.
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