Соло, ансамбли и оркестры. В Молодечно открывается республиканский фестиваль «Праздник саксофона»

Новости Беларуси. Более 400 юных музыкантов продемонстрируют мастерство игры на одном из самых узнаваемых инструментов в мире. 21 мая в Молодечно открывается республиканский фестиваль «Праздник саксофона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это мероприятие всегда собирает большое количество участников, однако в 2021 году их число и вовсе рекордное для фестиваля. В конкурсе виртуозного владения уникальным инструментом поучаствуют не только исполнители из нашей страны, но даже дистанционно ребята из России, Литвы, Латвии и Молдовы. Помимо сольных исполнителей, это будут в том числе ансамбли и оркестры.

Оценивать исполнительское мастерство юных музыкантов будет компетентное жюри. Оно определит лауреатов, а для абсолютного победителя учреждается Гран-при.