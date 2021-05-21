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Соло, ансамбли и оркестры. В Молодечно открывается республиканский фестиваль «Праздник саксофона»

21 мая 2021 06:16
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Новости Беларуси. Более 400 юных музыкантов продемонстрируют мастерство игры на одном из самых узнаваемых инструментов в мире. 21 мая в Молодечно открывается республиканский фестиваль «Праздник саксофона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соло, ансамбли и оркестры. В Молодечно открывается республиканский фестиваль «Праздник саксофона»-1

Это мероприятие всегда собирает большое количество участников, однако в 2021 году их число и вовсе рекордное для фестиваля. В конкурсе виртуозного владения уникальным инструментом поучаствуют не только исполнители из нашей страны, но даже дистанционно ребята из России, Литвы, Латвии и Молдовы. Помимо сольных исполнителей, это будут в том числе ансамбли и оркестры.

Оценивать исполнительское мастерство юных музыкантов будет компетентное жюри. Оно определит лауреатов, а для абсолютного победителя учреждается Гран-при.

# Музыка # общество # Фотофакт

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