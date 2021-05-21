Услышать о проблемах из первых уст. Владимир Андрейченко 21 мая проведёт выездной приём граждан в Докшицах

Новости Беларуси. 21 мая председатель Палаты представителей проведет очередной выездной прием граждан. На этот раз Владимир Андрейченко посетит Докшицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У жителей северного региона есть возможность обратиться со своими проблемами. Уже начиная с 10:00 граждан будут ожидать в районном исполнительном комитете.

Как правило, в небольших населенных пунктах люди чаще просят помочь в решении коммунальных и бытовых проблем: положить асфальт, провести воду или сделать капитальный ремонт дома.

Выездной прием граждан для республиканской власти – это возможность оценить эффективность работы местных чиновников и услышать о проблемах граждан из первых уст.