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Услышать о проблемах из первых уст. Владимир Андрейченко 21 мая проведёт выездной приём граждан в Докшицах

21 мая 2021 06:11
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Новости Беларуси. 21 мая председатель Палаты представителей проведет очередной выездной прием граждан. На этот раз Владимир Андрейченко посетит Докшицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Услышать о проблемах из первых уст. Владимир Андрейченко 21 мая проведёт выездной приём граждан в Докшицах-1

У жителей северного региона есть возможность обратиться со своими проблемами. Уже начиная с 10:00 граждан будут ожидать в районном исполнительном комитете.

Как правило, в небольших населенных пунктах люди чаще просят помочь в решении коммунальных и бытовых проблем: положить асфальт, провести воду или сделать капитальный ремонт дома.

Выездной прием граждан для республиканской власти – это возможность оценить эффективность работы местных чиновников и услышать о проблемах граждан из первых уст.

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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