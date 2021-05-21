«Верит, что у него не всё закончено, а он может». Как люди с ограниченными возможностями ищут работу

Новости Беларуси. С начала 2021 года около тысячи людей с инвалидностью искали работу и больше половины из них смогли трудоустроиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего рабочих мест для соискателей с ограниченными возможностями создано в Могилевской области: трудовой контракт подписали 127 человек, еще 11 направлены на обучение. Только на предприятии «Тифлос» больше половины трудового коллектива – это люди, которые имеют проблемы со здоровьем. За последний год сюда пришли работать 40 новых сотрудников с инвалидностью.

Александр Божков, директор предприятия «Тифлос» общественного объединения «БелТИЗ»:

Мы стараемся обучать людей, если есть такая возможность и человеку по состоянию здоровья можно получить эту профессию, мы отправляем на обучение, также мы можем иногородним предоставлять общежитие. И в целом работа ведется постоянно. Также в этом плане нам помогает наша общественная организация «БелТИЗ», которая проводит постоянно работу в регионах, ищет людей, которые, самое основное, хотят работать.

О том, как помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе, говорили накануне в Могилеве. Участников семинара познакомили с гаджетами, которые значительно упрощают жизнь слабовидящих и слепых людей. Чтобы овладеть навыками работы с такой техникой, в Могилеве планируют открыть реабилитационный центр.