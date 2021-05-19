Никита с детства мечтал о небе, а Андрей готовил к полётам молодых специалистов. Какими запомнят пилотов разбившегося Як-130?

Новости Беларуси. Майор Андрей Ничипорчик с 2016 года служил инструктором, готовил к полетам на Як-130 молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был летчиком первого класса, мог выполнять боевые задачи днем и ночью во всех метеорологических условиях. В авиабазе о нем отзывались как о терпеливом и внимательном инструкторе, который любит небо и курсантов. В Барановичах разбился учебно-военный самолёт. Оба пилота погибли

Одним из его учеников был и погибший лейтенант Никита Куконенко. Ему было 22. Никита с детства мечтал о небе. Окончил Полоцкое кадетское училище. В 2020 году – авиационный факультет Военной академии Беларуси. Начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. В планах на 2021 год было доказать свое мастерство – стать летчиком третьего класса. Экипаж показал не только свое мастерство, но и героизм, благодаря которому были спасены жизни многих людей. Алена Сырова продолжит.

Андрей Ничипорчик, командир учебно-боевого звена учебно-боевой авиационной эскадрильи:

Выполнял в данный момент полет по маршруту в качестве контрольной цели для проверки системы ПВО нашей страны.

– Андрей Владимирович, что за самолет, на котором вы выполняли свои задачи?

– Самолет Як-130, легкий ударный самолет четвертого поколения, который позволять широкий спектр задач – от обучения летчиков до применения различных видов вооружения.

Это интервью нашему телеканалу гвардии майор Андрей Ничипорчик давал три года назад после очередного тренировочного вылета с Лидской авиабазы. Спокойный и немногословный, сосредоточенный, как и полагается офицеру, потомственный военный пилот. Он рассказывал о главном в летном деле.

Андрей Ничипорчик:

Главное не зазнаваться, мы без наших техников, нашего наземного персонала ничего в воздухе не можем сделать.

Охотнее, чем личными переживаниями, Андрей Владимирович делился эмоциями и знаниями о своем крылатом напарнике. Штурмовик Як-130 на тот момент пару лет как поступил на вооружение. Понятно, что новую технику доверяют лишь самым-самым. Гвардии майор Ничипорчик был из таких. К моменту записи интервью он уже летал на своем Як-130 в парадном строю в День Независимости, стал командиром звена и в то лето готовился к Армейским играм.

Лейтенант Никита Куконенко с недавнего времени летал вторым пилотом с гвардии майором. Лишь в 2020 году закончил Военную академию. Влюбленный с детства в небо, шаг за шагом шел к своей мечте. Кадетское училище, после – авиационный факультет. И вот он, целеустремленный мальчик из Полоцка, уже в числе первых выпускников, которые сразу осваивали не устаревшую «летающую парту» Л-39, а современный Як-130.

Никита Куконенко:

Первый полет состоялся на Як-130. Инструктор показал взлет, полет. Я поначалу думал: как, как я буду этим управлять? Тут же уже три тонны боевой нагрузки, по маневренным характеристикам нельзя даже рядом ставить Л-39. Очень манёвренный самолет, многое может позволить в воздухе.

В 2021 году он планировал стать летчиком третьего класса. Впитывал знания более опытных коллег. 19 мая лейтенант Никита Куконенко и майор Андрей Ничипорчик вместе оттачивали мастерство в преддверии воздушного показа в честь юбилея истребительной авиабазы в Барановичах. А в итоге продемонстрировали настоящие героизм и отвагу.

Их Як-130 стал падать. Пилоты могли спастись, но за свои жизни не готовы были пожертвовать теми, кого раздавила бы пятитонная железная птица, катапультируйся экипаж и оставь Як-130 без управления над городом.