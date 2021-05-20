Руководитель полётов не менее 10 раз подал команду: «Катапультируйся!» Стали известны первые результаты расшифровки чёрных ящиков Як-130

По предварительным первым результатам расшифровки этих черных ящиков уже достоверно могу сказать – первое – аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете с самолетом Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованиям руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет – катапультироваться. На что руководитель полетов не менее десяти раз в эфир подал команду: «Катапультируйся! Прыгай!» В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение, и его траектория начала отклоняться влево, в сторону города. Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться. Ему удалось перейти на резервную систему управления. Резервная система позволила стабилизировать только направление полета, но не высоту. Высота продолжала интенсивно падать.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси: На текущий момент по результатам предварительной работы государственной комиссии, созданной по указанию главы государства, в которую входят представители прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны Республики Беларусь и других ведомств, необходимых для проведения расследования, удалось извлечь с места падения самолета так называемые черные ящики – бортовые самописцы.

Как показывают средства объективного контроля, от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты.

В этих условиях неимоверными усилиями на высоте где-то около пятидесяти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек.

К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку, экипажу не хватило высоты для принятия решения и безопасно покинуть самолет. Это то, что сейчас известно после предварительных первых результатов черных ящиков. Но уже в этой ситуации я как командующий вижу, что экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных – он до конца выполнил свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящие патриоты нашей страны.

Разрешите мне от имени командования ВВС и войск ПВО, всего личного состава ВВС и войск ПВО выразить семьям погибших, их родным и близким самые глубокие соболезнования. Мы оказываем и будем оказывать всю возможную посильную в этой ситуации помощь. Но эти офицеры, эти наши боевые братья – они навсегда с нами в строю.

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