«Я даже не подумала, что он падает». Очевидец рассказала о крушении самолёта Як-130 в Барановичах

Ольга Пеганова, очевидец трагедии:

Стояла утюжила. В гардеробе мое окно выходит прямо вот на эту зону. Услышала что-то свистит. Вот так вот наклонилась. Увидела, как самолет «бабах». Взрыв. Тут же часто летают самолеты. Они тут репетируют. Когда он падал, я даже не подумала, что он падает. Но когда он уже взрывался, конечно, это был шок. Выбежала. На участке тут огонь везде был. Первая мысль со шланга тушить. Тут увидела соседку, и суматоха началась. Мужу начала звонить. Я вообще восхищаюсь ими настолько, потому что действительно здесь очень-очень плотно населенный пункт. Дома стоят один на одном, можно сказать. И они действительно нашли такой маленький участочек, чтобы туда катапультироваться. Молодцы. Больше слов нет.