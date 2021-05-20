«Я даже не подумала, что он падает». Очевидец рассказала о крушении самолёта Як-130 в Барановичах

Новости Беларуси. Президент держит на личном контроле ход расследования крушения самолета Як-130 в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент держит на личном контроле ход расследования крушения самолета Як-130 в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 мая глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков. Им будет оказана вся необходимая помощь.
Со вчерашнего дня на месте падения работает следственно-оперативная группа, эксперты и военные. Возбуждено уголовное дело. 20 мая специалисты продолжают собирать информацию, которая сможет помочь следствию установить причины трагедии. Ее свидетелями стали местные жители.
Ольга Пеганова, очевидец трагедии:
Стояла утюжила. В гардеробе мое окно выходит прямо вот на эту зону. Услышала что-то свистит. Вот так вот наклонилась. Увидела, как самолет «бабах». Взрыв. Тут же часто летают самолеты. Они тут репетируют. Когда он падал, я даже не подумала, что он падает. Но когда он уже взрывался, конечно, это был шок. Выбежала. На участке тут огонь везде был. Первая мысль со шланга тушить. Тут увидела соседку, и суматоха началась. Мужу начала звонить. Я вообще восхищаюсь ими настолько, потому что действительно здесь очень-очень плотно населенный пункт. Дома стоят один на одном, можно сказать. И они действительно нашли такой маленький участочек, чтобы туда катапультироваться. Молодцы. Больше слов нет.
Напомним, днем 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. Его экипаж – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – до последнего боролись с техникой, которая внезапно дала сбой. И ценой собственной жизни сделали все возможное, чтобы самолет не упал на город.
В связи с трагедией отменены праздничные мероприятия, посвященные 150-летию города. Почтить память погибших военных летчиков можно в Барановичах в храме Жен-Мироносиц.
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