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Александр Лукашенко о погибших лётчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»

20 мая 2021 14:11
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Новости Беларуси. Рабочий день во Дворце Независимости 20 мая Президент Беларуси начал с минуты молчания в память о военных летчиках, чей героический поступок потряс всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о погибших лётчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. Пилоты не катапультировались, как показывают ящики, они боролись до конца, просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. У них и времени не было, и понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Тем не менее погибли два просто героических человека. Поэтому я думаю, будет правильно, если мы минутой молчания почтим их память.

Руководитель полётов не менее 10 раз подал команду: «Катапультируйся!» Стали известны первые результаты расшифровки чёрных ящиков Як-130

Александр Лукашенко о погибших лётчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»-4

20 мая утром новую информацию о ходе расследования трагедии Президенту доложил госсекретарь Совбеза, в том числе и данные расшифровки черных ящиков разбившегося самолета Як-130.

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# Крушение # происшествия # Александр Лукашенко # Никита Куконенко # Андрей Ничипорчик # Фотофакт

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