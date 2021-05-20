Александр Лукашенко о погибших лётчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. Пилоты не катапультировались, как показывают ящики, они боролись до конца, просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. У них и времени не было, и понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Тем не менее погибли два просто героических человека. Поэтому я думаю, будет правильно, если мы минутой молчания почтим их память.

Руководитель полётов не менее 10 раз подал команду: «Катапультируйся!» Стали известны первые результаты расшифровки чёрных ящиков Як-130