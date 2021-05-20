«Они останутся героями». В Барановичах простились с лётчиками, которые ценой своих жизней предотвратили страшную трагедию

Новости Беларуси. В Барановичах простились с летчиками, которые ценой своих жизней сумели предотвратить страшную трагедию. Почтить память Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко горожане с самого утра приходили к храму Святых Жен-Мироносиц, где 19 мая состоялась прощальная панихида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прошла и на барановичском аэродроме. Кристина Протосовицкая продолжит.

Гвоздики и зажженные лампадки. Прощальная служба в храме Жен-Мироносиц собрала сотни людей. Чтобы почтить память Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, жители Барановичей приходят семьями, с детьми.

Трагическую участь улицы Розы Люксембург сегодня здесь разделяет каждый. Те, кто пришел, называют произошедшее чудом для своего города, а своих спасителей – ангелами.

Цена этого – жизни летчиков, которые до последнего выполняли свой долг. «Каждый должен гордиться такими людьми, их поступками». На аэродроме в Барановичах простились с погибшими лётчиками

Уже известно, что летчики не предпринимали попыток катапультироваться, до последнего уводя неуправляемый Як-130 от жилых домов. На принятие решения у них было не больше минуты.

По словам очевидцев, в воздухе витал устойчивый запах топлива. Вероятно, во время падения летчики сливали горючее, чтобы уменьшить силу взрыва уже на земле. Руководитель полетов не менее 10 раз подал команду: «Катапультируйся!» Стали известны первые результаты расшифровки черных ящиков Як-130

Под звуки оркестра и в сопровождении роты почетного караула. Особая траурная церемония прощания с летчиками прошла на барановичском аэродроме.

Здесь авиаторы, братья по небу, и родственники погибших. Долгая минута молчания.

И только оружейные залпы разрезают тишину.

Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:

Одно братство летное, одно небо на всех. Личный состав базы и все граждане нашей страны соболезнуют родственникам наших погибших летчиков, наших героев. Хотим выразить слова благодарности всей нашей огромной стране за то, что в эти трудные минуты поддерживают нас, говорят слова благодарности родителям, восхищаются этим мужественным поступком наших ребят. И мы гордимся нашими парнями. Они сделали все, чтобы сохранить мирные жизни на земле.

Олег Турчинович, первый заместитель командира 61-й авиационной базы:

Я думаю, для всех жителей Барановичей они останутся героями, поскольку погибли не просто так, а погибли, отводя самолет от жилых кварталов. Ценой своей жизни не допустили гибели ни одного гражданского человека, никаких потерь и разрушений. Вечно будем помнить. И спасибо большое родителям за то, что воспитали настоящих мужчин.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко отправились в свой последний полет. Борт Ан-26 направился к родной авиабазе в Лиде.