«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

Новости Беларуси. Экспортный потенциал, развитие регионов и борьба с COVID-19. Эти и другие темы 15 июля стали ключевыми на встрече главы государства с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой формат общения в последнее время стал традиционным. Президент уже встречался с теми, кто формирует общественное мнение и принимает активное участие в развитии Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей и столицы. Как правило, это очень открытые разговоры о происходящем в стране, анализ положения дел в разных сферах. Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

Очевидно, в развитии северного края сделано немало. За последнее время вдвое возросло производство сельхозпродукции, втрое – объем промышленного производства. Как дальше будет развиваться Витебский регион? И на что местных жителей ориентировал глава государства? Репортаж Алены Сыровой. Витебский регион не самый простой в стране. Начиная с климатических особенностей (все-таки северный край, зона рискового земледелия), продолжая не лучшими экономическими показателями. Потому к нему всегда особое внимание со стороны главы государства.

Искали разные способы наладить ситуацию, экспериментировали, реформировали. Что получилось, а что пока нет и почему, Президент приехал узнать у тех, кто живет и работает здесь и каждый день влияет на развитие северного региона. Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске Витебская область специализируется прежде всего на нефтехимической промышленности. В последнее время здесь занимались и уже практически завершили модернизацию новополоцкого «Нафтана». Вложили 1,5 миллиарда долларов, чтобы промышленный гигант увеличил глубину переработки нефти до 90 %.

Кроме того, активно приводят в чувство и легкую промышленность, и станкостроение. Государство заинтересовано в создании производств, которые бы не просто давали рабочие места (этот период мы уже прошли), а приносили реальный доход. Над этим сейчас работают.

Николай Шерстнёв, губернатор Витебской области:

Треть выпущенной промышленности, продукции – инновационная. Товары, произведенные в области, экспортируются сегодня более чем в 70 государств мира. В числе перспективных инвестпроектов на ближайшую пятилетку: строительство новых производств по деревообработке и производству древесных гранул и мебели.

Может быть в силу своей специфичности Витебская область – регион экспериментов, поисков способов обернуть недостатки в свою пользу. Не так давно здесь начался эксперимент в сельском хозяйстве.

Чтобы убрать посредников в цепочке «производитель сырья – готовый, качественный продукт», приняли решение о создании семи сырьевых зон и агропромышленных объединений. Практика показала: решение было правильным.

Коечный фонд, аппараты ИВЛ в полной мере, несмотря на всю серьезность ситуации, задействовать, к счастью, не пришлось – во многом благодаря квалифицированной и слаженной работе медиков всех рангов и специализаций.

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского института:

Наши студенты, у меня 300 заявлений было студентов, что они хотят помочь практическому здравоохранению. И тогда еще не было, как я еще отмечаю, каких-то мотивационных, поощрительных указов и так далее. Они просто пришли и сказали: надо – мы готовы помочь. Многие не уехали домой, остались жить в общежитии и работали во всех больницах, причем это реанимации, скорая помощь, интенсивная терапия, отделение пульмонологии. Они работали на передовой, можно сказать. Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта» Оршанский льнокомбинат – пример, когда государство вложилось и получили результат. Но есть и частные инициативы.

Николая Мартынова, директора холдинга «Марко», здесь, в Витебске, знают многие как человека, который умеет работать и знает, как зарабатывать. В свое время он взял под крыло убыточное производство, сегодня это вполне успешный завод.

Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:

Мы его забрали по остаточной стоимости и уже рассчитались с государством за него, потому что там было с рассрочкой. Сейчас мы выпускаем, я считаю, уникальную коллекцию изделий для верха – для курток женских, мужских. То, что сделано модернизацией, то, что мы модернизируем в целом экономику, я думаю, что это задача не только отдельно взятого предприятия, но и в целом экономики и отрасли легкой промышленности.