Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске

Новости Беларуси. Всерьез подходы к развитию регионов пересматривать начали именно с Витебской области, когда Оршанский район выбрали тем, что должен стать примером территории опережающего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой
За ним еще 10 городов Беларуси разработали государственные программы, которые в перспективе призваны сделать одинаково комфортными для жизни и работы даже самые маленькие населенные пункты страны.
Несмотря на достигнутые, надо отметить, неплохие результаты, сворачивать с выбранного пути никто не собирается.
15 июля Президент Беларуси встретился с активом Витебской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена малой родине этой. Нам надо поднять регионы, нам надо сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске.
Здесь было решено сделать такой образец, маяк, как говорили в советские времена. Мы это сделали. Но прошу иметь в виду, что спрос за выполнение этих программ, в том числе по Орше, будет очень серьезным.