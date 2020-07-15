Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске

Новости Беларуси. Всерьез подходы к развитию регионов пересматривать начали именно с Витебской области, когда Оршанский район выбрали тем, что должен стать примером территории опережающего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

За ним еще 10 городов Беларуси разработали государственные программы, которые в перспективе призваны сделать одинаково комфортными для жизни и работы даже самые маленькие населенные пункты страны. Несмотря на достигнутые, надо отметить, неплохие результаты, сворачивать с выбранного пути никто не собирается. 15 июля Президент Беларуси встретился с активом Витебской области.