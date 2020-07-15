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Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске

15 июля 2020 18:10
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Новости Беларуси. Всерьез подходы к развитию регионов пересматривать начали именно с Витебской области, когда Оршанский район выбрали тем, что должен стать примером территории опережающего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске-1

За ним еще 10 городов Беларуси разработали государственные программы, которые в перспективе призваны сделать одинаково комфортными для жизни и работы даже самые маленькие населенные пункты страны.

Несмотря на достигнутые, надо отметить, неплохие результаты, сворачивать с выбранного пути никто не собирается.

15 июля Президент Беларуси встретился с активом Витебской области.

Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена малой родине этой. Нам надо поднять регионы, нам надо сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске.

Здесь было решено сделать такой образец, маяк, как говорили в советские времена. Мы это сделали. Но прошу иметь в виду, что спрос за выполнение этих программ, в том числе по Орше, будет очень серьезным.

Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске-7

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