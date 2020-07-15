Президент Беларуси: не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Кушать надо будет и после 9 августа

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в стране немало сделали за прошедшие годы, но впереди еще много работы. Об этом он заявил 15 июля на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

Конечно, все решения принимаются с одной единственной целью – подтянуть отстающих в АПК. Здесь важен системный подход и хозяйское отношение к земле. За его отсутствие Президент не раз критиковал Витебскую область.