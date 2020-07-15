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Президент Беларуси: не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Кушать надо будет и после 9 августа

15 июля 2020 17:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в стране немало сделали за прошедшие годы, но впереди еще много работы. Об этом он заявил 15 июля на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

Конечно, все решения принимаются с одной единственной целью – подтянуть отстающих в АПК. Здесь важен системный подход и хозяйское отношение к земле. За его отсутствие Президент не раз критиковал Витебскую область.

Президент Беларуси: не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Кушать надо будет и после 9 августа-1

Сейчас же с удовлетворением отмечает: пролетая над полями, сильной разницы с более успешными в этом плане западными регионами не замечает. Главное, не сбавлять темп и не отвлекаться.

Президент Беларуси: не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Кушать надо будет и после 9 августа-4

Президент Беларуси: не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Кушать надо будет и после 9 августа-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего бы нам не стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, 9 августа они точно закончатся. Кушать надо будет и после 9-го. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный.

Президент Беларуси: не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Кушать надо будет и после 9 августа-9

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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