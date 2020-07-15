«Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали». Наталья Кочанова провела приём граждан в общественной приёмной «Белой Руси»
Новости Беларуси. Нарекания в адрес ЖКХ, начисление пенсий и организация дорожного движения. С этими и другими вопросами белорусы обратились к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики провела прием граждан в общественной приемной объединения «Белая Русь».
Такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих вопросов. Прием граждан длился более трех часов.
Так, к спикеру верхней палаты парламента обратилась минчанка, которая в 2019 году приобрела помещение, но председатель товарищества всячески препятствует его использованию.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Людей пришло достаточно много со своими вопросами, предложениями, пожеланиями. Нам много приходится заниматься такой работой. У нас в стране действительно принят закон «Об обращениях граждан», и все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам и обязаны встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие для их разрешения.
Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать их вопросы и задачи, которые у них возникают.
Большая часть вопросов – в компетенции местных властей. Уменьшить количество обращений граждан позволит комплексный подход в работе на местах.
Владимир Марков:
Такой прием позволяет еще услышать, а достаточно ли полномочий у местной власти на решение самого вопроса и допущены ли здесь действительно какие-то нарушения. Или же бывает такое: не всё решается с точки зрения закона, бывает еще с точки зрения морали.
Есть понятие социальной справедливости. Порой есть социальная справедливость, а есть закон. Позволяет такой прием услышать людей, услышать проблему, если даже где-то чего-то необходимо – откорректировать компетенции органов.
Затронули во время встречи и тему здравоохранения. Так, прозвучало предложение о более тщательном контроле за пациентами с гемофилией.