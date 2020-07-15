«Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали». Наталья Кочанова провела приём граждан в общественной приёмной «Белой Руси»

Новости Беларуси. Нарекания в адрес ЖКХ, начисление пенсий и организация дорожного движения. С этими и другими вопросами белорусы обратились к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики провела прием граждан в общественной приемной объединения «Белая Русь». Такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих вопросов. Прием граждан длился более трех часов. Так, к спикеру верхней палаты парламента обратилась минчанка, которая в 2019 году приобрела помещение, но председатель товарищества всячески препятствует его использованию.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Людей пришло достаточно много со своими вопросами, предложениями, пожеланиями. Нам много приходится заниматься такой работой. У нас в стране действительно принят закон «Об обращениях граждан», и все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам и обязаны встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие для их разрешения. Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать их вопросы и задачи, которые у них возникают.

Большая часть вопросов – в компетенции местных властей. Уменьшить количество обращений граждан позволит комплексный подход в работе на местах.