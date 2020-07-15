«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Новости Беларуси. 15 июля после встречи с активом Президенту доложили о развитии транспортной инфраструктуры Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства одобрил идею строительства кольцевой вокруг областного центра.

Но главным событием стало открытие Полоцкого путепровода. Мост не только соединяет разные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих в Полоцк и дальше – в Россию и Латвию. Новое сооружение значительно разгрузит городской трафик. Кстати, реконструкцию развязки закончили намного раньше срока. Тему продолжит Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Раньше говорили, что все дороги ведут в Рим. Сейчас можно сказать, что большинство континентальных трасс идут через Беларусь. И чтобы условный путь из Лиссабона в Пекин проходил именно через нашу страну, мы постоянно должны наводить логистические мосты и не забывать реконструировать уже построенные.

Этот Полоцкий мост был на личном контроле Президента. Теперь время оценить сделанное. Губернатор докладывает: справились. Дорожный коллапс в прошлом. И сразу же рассказывает о новых дорожных планах. Еще одно узкое место в городе – трехполосная улица Гагарина.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Еще хочу обратить внимание на одну серьезнейшую стройку в городе Витебске. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я видел, ты там ковыряешься. Когда ты закончишь? Николай Шерстнёв:

Это серьезная стройка. Мы работаем здесь, не ковыряемся. Александр Лукашенко:

Там же в основном уже сделано.

Николай Шерстнёв:

В сентябре запускаем этот объект. Осталось заасфальтировать, но развязка, микрорайон получит еще одну развязку – замечательную. Александр Лукашенко:

Я посмотрел с вертолета.

Николай Шерстнёв:

30 миллионов денег вложили собственного бюджета. А вот это как раз улица Гагарина, она в таком виде. Вот это новый участок, а вот это старый. Александр Лукашенко:

Ну хорошо, к следующему «Славянскому базару» пригласи. Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Открытие Полоцкого путепровода Президент назвал значимее «Славянского базара». В городе зафиксировали не только дату начала ремонта, но даже время – 15 ноября 2018 года, 10 часов утра. Сегодня в шесть вечера мост открыли. До этого старая добрая традиция – перерезана красная ленточка. Это историческое событие.

Путь дорожного строительства – путь развития. После аварийного моста над Припятью Президент поручил исследовать и привести в порядок все подобные путепроводы. Это советское наследие, и наши ученые разработали новые технологии, а дорожники приступили к работе.

Ждем открытия, уже надоело ездить пересадными автобусами – я еду на работу тремя автобусами. Туда тремя, назад тремя. Хочется уже проще – сесть и поехать.

Мост отличный, сделано красиво все, замечательно. Мне очень нравится.

Неудобный был. Сейчас смотрю: вообще красота такая! Прошлась по мосту сегодня – такая прелесть, везде развилки, все так аккуратненько делают, все замечательно. Прямо радуется душа. Я недалеко живу, и мне очень нравится этот мост.

Ездили тут часто. Страшный мост был. Ямы большие были, а сейчас заезжаешь – сразу похоже на город, красивый город. На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

В Беларуси реализуется программа по улучшению дорог между областными центрами. Даже в «тучные» советские годы появилась лишь одна достойная трасса – олимпийка. А за годы самостоятельного пути мы строим такие же магистрали, причем даже лучше (их огораживают от диких зверей), во всех уголках Беларуси.

На Могилев и Гомель уже можно безопасно и комфортно доехать с ветерком. Гродно, а теперь в планах Витебское направление. Доходы – от транзита. Но прежде всего это строится для удобства белорусов и с заботой о белорусах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президентские выборы – это экзамен. Мы будем сдавать экзамен. И вот активу я сегодня сказал, руководителям вашим, что ни я буду сдавать экзамен (я тоже, но в большей степени вы). Президентские выборы нас сильно подстегнули, и мы хотели что-то сделать витебчанам, чтобы они доброе слово сказали о нас. Поэтому экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже.

Транзитный коридор и источник доходов, как для государства в целом, так и для каждого жителя. От строительства придорожного сервиса до продажи помидоров из собственного огорода или ягод из местного леса.

Президент ранее своим Указом заметно упростил правила для таких заработков с собственного труда. Условно говоря, и до малой родины будет легче доехать, и до агроусадьбы, или прокатиться в столицу за покупками либо впечатлениями. Дороги ведь развивают внутренний туризм. Строительство осилит идущий. С Полоцким путепроводом получилось.