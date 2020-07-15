В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах

Такое решение приняли на республиканском профсоюзном форуме, который прошел 15 июля в Минске. Его участниками стали более 400 профсоюзных активистов, представители всех отраслей экономики со всех регионов страны.

Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов Беларуси определились с поддержкой кандидата на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наш Президент, основа его деятельности всем понятна абсолютно белорусам. Это принципы, которые в основе лежат его деятельности – это принципиальность, честность, открытость, это сегодня то, что определяет нашего Президента и определяет его политику. Именно благодаря этому мы сегодня живем, работаем и растим детей в мирной стране, безопасной стране и независимой стране.

И мы сегодня призываем всех граждан нашей страны сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который всей душой переживает за будущее нашей страны и всегда, во всех ситуациях отстаивает интересы Республики Беларусь и белорусского народа.

Федерация профсоюзов Беларуси – самое массовое общественное объединение страны. В его рядах более 4 миллионов человек. Это представители всех сфер жизни.

Социальная ориентированность государственной политики проецируется на каждого белоруса. Правовые гарантии и социально-экономическое развитие – приоритеты выбранного пути.