Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат общения в последнее время стал традиционным. Президент уже встречался с теми, кто формирует общественное мнение и принимает активное участие в развитии Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей и столицы. Как правило, это очень открытые разговоры о происходящем в стране, анализ положения дел в основных сферах – от социальных вопросов до развития сельского хозяйства.

Очевидно, в развитии северного края сделано немало. За последнее время вдвое возросло производство сельхозпродукции, втрое – объем промышленного производства. Витебская область специализируется прежде всего на переработке нефти – это основная статья пополнения бюджета. Также здесь хорошо развита льняная отрасль. Глава государства настаивает: нужно активнее заниматься диверсификацией экспортных поставок и импортозамещением. В очередной раз Президент отметил, что в Беларуси все реформы будут основаны на развитии тех направлений, которые уже созданы, какие бы советы для нас не звучали со стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас впереди очень много работы. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а эта пятилетка была не самой легкой. Она одна из сложных у нас была, потому что мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные ресурсы, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов (их, можно сказать, вообще нет), у нас нет золота, металлов и так далее, и нам приходится выкручиваться как только можем. Я это говорю к тому, что у нас сегодня будет разговор и о реформах, о которых тут альтернативщики нам постоянно говорят. Так вот, чтобы вы понимали, любой процесс – это результат. Так вот у нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими.