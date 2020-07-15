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Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»

15 июля 2020 18:33
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Новости Беларуси. Медицина, образование… Ни один социальный проект невозможно реализовать без денег в казне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда речь идет о государстве с такой открытой экономикой, как наша, чтобы хорошо жить, мы должны продавать 70 % продукции, которую производим.

Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»-1

Для своей же экономической безопасности категорически нельзя зацикливаться только на одном торговом партнере.

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Например, Витебская область больше половины того, что производит, поставляет в Россию. А как же другие страны? Диверсификация поставок на всех уровнях – то, о чем Президент регулярно говорит. Теперь это будет целью.

15 июля Президент Беларуси встретился с активом Витебской области. 

Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Более чем 110-120 государств мира получают нашу продукцию – кто больше, кто меньше. Но это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная. И выйти на новые рынки – тяжелейший случай.

Руководители предприятий, которые здесь присутствуют, знают это не хуже меня, да и губернатор, руководство области – что завоевать новые рынки не так просто. Они уже заняты. Но мы все-таки это сделали. И будем постепенно, постепенно уходить на формулу 30 – 30 – 30: 30 – Россия, 30 – развитые государства и 30 – новые рынки. Мы к этому обязательно придем в новой пятилетке.

Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта. Без валюты существовать страна не может. И эту валюту мы с вами должны заработать. 

Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»-7

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# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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