Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»

Новости Беларуси. Медицина, образование… Ни один социальный проект невозможно реализовать без денег в казне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда речь идет о государстве с такой открытой экономикой, как наша, чтобы хорошо жить, мы должны продавать 70 % продукции, которую производим.

Например, Витебская область больше половины того, что производит, поставляет в Россию. А как же другие страны? Диверсификация поставок на всех уровнях – то, о чем Президент регулярно говорит. Теперь это будет целью.

Для своей же экономической безопасности категорически нельзя зацикливаться только на одном торговом партнере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более чем 110-120 государств мира получают нашу продукцию – кто больше, кто меньше. Но это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная. И выйти на новые рынки – тяжелейший случай.

Руководители предприятий, которые здесь присутствуют, знают это не хуже меня, да и губернатор, руководство области – что завоевать новые рынки не так просто. Они уже заняты. Но мы все-таки это сделали. И будем постепенно, постепенно уходить на формулу 30 – 30 – 30: 30 – Россия, 30 – развитые государства и 30 – новые рынки. Мы к этому обязательно придем в новой пятилетке.

Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта. Без валюты существовать страна не может. И эту валюту мы с вами должны заработать.