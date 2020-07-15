Александр Лукашенко: на Россию попробуйте «наехать». Побаиваются! И вот они решили опять потренироваться на Беларуси

Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, тему электоральной кампании в общении с активом не могли обойти. Беларусь оказалась в той ситуации, когда советы о том, как поступать и кого выбирать, нам раздают с разных заинтересованных сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших западных соседей, всякое у них там бывает. И двойные стандарты, и сейчас, в канун президентских выборов, они уже нам начинают намекать: да вы тут смотрите, чтобы всё было демократично, чтобы, не дай бог, на улице не было столкновений. Возьмите, говорю, у вас партнер Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что там происходит. Там без взрывчаток и слезоточивого газа не обходится. Вы, говорю, покритикуйте Трампа, покритикуйте Соединенные Штаты Америки за отсутствие демократии. На Россию попробуйте «наехать». Побаиваются! И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится! Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет. Но свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать.