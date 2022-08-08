«Это завод самый современный, его нельзя угробить». Лукашенко о металлопрокатном предприятии в Миорах

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись c рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.
Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего.
С этого момента многострадальный, но перспективный завод на поруки берет государство. Это значит, что все принципиальные вопросы будут оперативно решены. Например, вышедшую из строя водородную станцию (стоп-кран для всего процесса) уже одобрено заменить. А вот дисциплину, технологический порядок и квалификацию кадров руководство должно взять на себя – экономике нужна отдача.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все есть для того, чтобы работать. И люди есть. Да, сегодня надо человек 60-80 дополнительно набрать. А это специалисты хорошие. Вот я ему и советую: иди в вузы и с последних курсов забирай молодых ребят. Я же не зря у тебя спросил: «Ты можешь обучить молодежь?» – «Могу». Ты эту чудо-технику освоил, к тебе придет молодняк. Конечно, они будут не готовы еще работать. Но я уверен, до конца года ты их обучишь. Но это завод самый современный, его нельзя угробить. Это завод молодой, для молодежи.