Сотрудник МЧС уже много лет помогает в уборке хлеба. Что общего у этих профессий?

Новости Беларуси. В Витебской области к уборочной кампании привлечены более 300 работников сторонних организаций. В Дубровенском районе уже много лет на помощь хлеборобам приходит сотрудник местного МЧС. Страда сейчас под особым контролем и правоохранителей. Мониторинг проводят даже с воздуха, поднимая в небо вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Уже седьмое лето подряд Сергей Гусенцов меняет профессию спасателя на не менее важную в эти августовские дни – профессию хлебороба. Что-то общее в этом есть, рассуждает комбайнер. И там, и там дорога каждая минута.

Сергей Гусенцов, механизатор сельхозпредприятия «Приднепровский»:

Это тоже ответственно. Чем быстрее уберешь, тем это лучше. И потерь меньше будет, и урожая больше будет. Первым делом хочется помочь Родине.

В полях Сергей уже пятый день. Успел намолотить около 700 тонн. Пока такой вклад в общий каравай страны. В 2021 году удалось выбиться в лидеры – стать первым тысячником в районе. А еще побывать на областных «Дожинках» – как лучший молодежный тандем. Сергей Гусенцов:

Тянет к технике. Какой-то азарт, соревнуешься со всеми здесь. Хочется какое-то место занять.

Сергей шутит, что как будто с коллегами и не прощался. Ежедневно на полях дежурят сотрудники МЧС. Пожарная безопасность – прежде всего. Да и дело ведь одно на всех – собирать урожай.

Кирилл Курак, начальник Дубровенского РОЧС:

Всего у нас в районе 10 сельскохозяйственных организаций. Часть организаций перекрывается нашей техникой, часть – приспособленной либо техникой добровольных пожарных команд. Техника лесничеств участвует в работе. Как можем стараемся обеспечить пожарную безопасность на этих объектах.

Виктор Пралич, корреспондент:

В сельхозпредприятии «Приднепровский» зерновой клин составляет более 2,5 тысячи гектаров. Урожайность – 38 центнеров. Это на треть больше, чем в прошлом году. Страду здесь планируют закончить в ближайшие две недели.

Пока же аграриям Витебской области покорился рубеж в чуть более 22 % от общих площадей. На полях региона задействованы около 300 специалистов сторонних организаций. За рулем комбайна, на отвозке зерна, механики.

Виктор Луговцов, заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов:

Сегодня город подставил плечо, все организации, в которых есть люди, способные принять участие. Это и трактористы, механизаторы, владеющие навыками уборки и работы на комбайне, это люди, которые могут организовывать ремонт техники в случае выхода из строя. Если говорить про соотношение отраслей, то, в принципе, задействованы все отрасли.

Жатва – ответственная пора. Залог ее успеха – дисциплина. А потому ход уборочной под особым контролем и правоохранителей. Мониторинг кампании проходит даже с высоты птичьего полета. «Урожай» впечатляет: только за время заготовки кормов и уборочной выявлено и изъято 7 тонн топлива и более тонны комбикормов, похищенных у государства.

Павел Белянин, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома:

По всем фактам бесхозяйственности информируются в установленном порядке органы власти и управления, а также органы прокуратуры.