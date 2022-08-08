Депутат о США: «Достаточно разогреть конфликт, создают проблему, а потом её в своих интересах используют»

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Олег Сергеевич совершенно прав. О нас ломали зубы два года назад. Конечно же, всегда цветные революции в этом плане действовали безукоризненно, но в Беларуси это не прошло. Мы понимали, что, перевернув следующую страничку, развернули полномасштабную гибридную войну. Кстати, страны Запада и США в двух мировых войнах использовали план римлян, когда создавали своеобразную арку безопасности, начиная от Средиземноморья в сторону Тихого океана, чтобы сдерживать сверхдержавы, такие как СССР, Китай. Сейчас это тоже применяется. На самом деле никакой арки безопасности тут нет. Это просто разбрасывание спичек по всему миру. В роли поджигателей выступают Соединенные Штаты, по принципу «чем хуже, тем нам лучше». Достаточно разогреть конфликт, создают проблему, а потом ее в своих интересах используют. Конечно же, мы здесь показали, что наше общество сильно, государство сильно, цветная революция не пройдет.

Алена Сырова, СТВ:

Но какими усилиями? Давайте не будем отрицать, что были определенные проблемы, узкие моменты.

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