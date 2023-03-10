«Родился ребёночек, этот телёночек, и он загублен там». Какое поручение Лукашенко не выполнили губернаторы?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Получается ощущение полностью криминальности экономики нашей. Если мы приводим какие-то факты в отраслях, в направлениях, они, вероятнее всего, справедливы. Вероятнее всего, они есть. Но надо тогда считать их удельный вес в общей массе отрасли этой, в общей массе закупок, в общей массе животноводства, в общей массе экономики по направлению. Чтобы понимать удельный вес. Потому что факты верные, единичные или такие, достаточно частные, но они дают картину, будто бы все преступники, все неправильно себя ведут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К примеру. Вот он говорил и Викторовна [Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь – прим. ред.] говорила о падеже скота. Хорошо, давайте в общей массе посмотрим, что это будет 80 %. Но не 100 %. Но 80 – это не 100. Да. А теперь на микроуровень я, как человек работавший в этой сфере, вот они все сидят. Как может?.. Ты человек верующий глубоко. Ты можешь согласиться с тем, что родился ребеночек, этот теленочек, и он загублен там. Хотя я губернаторам дал команду. Если там где-то гибнут телята – вы их заберите. Вот просто заберите оттуда и отдайте на хорошее предприятие.
Николай Снопков:
У нерадивых хозяев, да.
Александр Лукашенко:
Они там вырастят их, получат деньги определенные. Но вот если мы найдем хоть один факт невыполнения этого поручения. А вот он сейчас пойдет и найдет сразу. Далеко не надо ходить. За кольцевую дорогу выйдет и принесет эти факты. Что мне делать с Турчиным?
Тема сельского хозяйства, вернее, активного использования возможностей, звучит на многих совещаниях. В контексте экономики звучит как укор.
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