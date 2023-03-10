«Родился ребёночек, этот телёночек, и он загублен там». Какое поручение Лукашенко не выполнили губернаторы?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Получается ощущение полностью криминальности экономики нашей. Если мы приводим какие-то факты в отраслях, в направлениях, они, вероятнее всего, справедливы. Вероятнее всего, они есть. Но надо тогда считать их удельный вес в общей массе отрасли этой, в общей массе закупок, в общей массе животноводства, в общей массе экономики по направлению. Чтобы понимать удельный вес. Потому что факты верные, единичные или такие, достаточно частные, но они дают картину, будто бы все преступники, все неправильно себя ведут.