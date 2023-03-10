«Не война же идёт на территории Беларуси». Лукашенко о том, что должно стать ключевым для правительства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Лукашенко: все зиждется на экономике – безопасность, борьба с бандитами, террористами. Читайте здесь.

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