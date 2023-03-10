«Не война же идёт на территории Беларуси». Лукашенко о том, что должно стать ключевым для правительства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Лукашенко: все зиждется на экономике – безопасность, борьба с бандитами, террористами. Читайте здесь.
В главном зале Совмина весь управленческий цвет страны. Министры, главы ведомств, регионов и губернаторы, директорат. Что называется, это не только сдача экзамена по итогам 2022 года, но еще и мозговой штурм на этот. По поручению Президента экспертные группы изучили работу экономики страны, Академия наук подготовила объемный документ-резюме. Сегодня офлайн о нелицеприятном. Но есть немало и положительных результатов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вижу, что ситуация, по сравнению с летней, улучшилась, пусть и ненамного. При этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло (подробности). В августе премьер-министр анонсировал, что будет директивно назначать объекты и ответственных, чтобы в каждом районе начать реализацию хотя бы одного такого инвестиционного проекта. Как я понимаю, целевой план вы уже утвердили. Через 2,5 года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Как я часто говорю, не война же идет на территории Беларуси. Поэтому для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год.
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