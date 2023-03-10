Для вида разрезают туши и продают. В КГК рассказали о псевдомясокомбинатах
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Блок критики промышленно-экономического блока страны продолжил Василий Герасимов. Вместе с Инной Медведевой – их выступления любые рейтинги бьют. Негативная коннотация, это же их задача. Речь, конечно, не об общих тенденциях. Но факты заставляют делать определенные выводы.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Пресекаем деятельность псевдомясокомбинатов, экспортирующих мясные полуфабрикаты по минимальной цене на подконтрольные структуры с целью вывода прибыли за рубеж. Поставщики сырья КРС для них – государственные мясокомбинаты и райпо. Причем сами государственные мясокомбинаты не спешат осуществлять глубокую переработку туш КРС, получая максимальную выгоду. Дошло до того, что руководители отдельных из них ищут новых частников, чтобы продать им замороженные туши, для вида разрезав на четыре части.
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