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В Минской области запланирована реализация масштабных проектов по благоустройству населённых пунктов

29 июля 2025 14:35
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Комфорт и чистота. В Минской области запланирована реализация масштабных проектов по благоустройству населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области запланирована реализация масштабных проектов по благоустройству населённых пунктов-2

Только в Березинском районе коммунальные службы с начала 2025 года отремонтировали почти 50 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Специалисты ЖКХ приводят в порядок также придомовые территории, заменяют тротуарную плитку, ремонтируют входные группы подъездов и обустраивают детские игровые площадки. К каждой дворовой зоне – подходят индивидуально.

В Минской области запланирована реализация масштабных проектов по благоустройству населённых пунктов-4

Вероника Фомина, заместитель председателя Березинского райисполкома:
Работы по благоустройству у нас в районе проводятся на постоянной основе. Появились новые локации, плавающие фонтаны. Основная наша гордость этого года – создание нашей экологической тропы. Экологическая тропа создана в лесном массиве на землях гослесфонда. Она состоит из входной зоны, зоны отдыха и семи тематических остановок.

Создавать комфортные условия для жителей региона продолжат. В 2025 году в Минской области появятся 20 новых экологических троп. В каждом районе будет проведена работа по ремонту дорожного и тротуарного покрытия, озеленению, реставрации газонов, посадке декоративных растений.

# Год благоустройства # Вероника Фомина

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