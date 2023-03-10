В дореволюционной России пользовались популярностью. Какими были первые татуировки?

Он умеет жонглировать бензопилами, кататься на моноцикле и даже глотать шпагу. Но мировую известность этому мужчине принесли татуировки! Наколки в ушах, на языке и глазах. На нем в прямом смысле не осталось живого места. Лаки Даймонд Рич – мировой рекордсмен по количеству татуировок, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Чтобы украсить каждый сантиметр своей кожи, мужчина потратил больше тысячи часов. Хайп, фанатизм или искусство? Сегодня боди-арт перестал быть увлечением избранных. Все чаще любители татуировок появляются и среди нас.

Алина Ашарчук, тату-мастер:

Украсить себя, выразить себя, самовыражение. Так как татуировка много у кого, просто следовать за толпой. Всегда люди так делали и сейчас так делают. Не выделяться тем, что у тебя нет татуировки. Наоборот, у тебя есть татуха – ты как все.

Татуировки давно перестали быть атрибутом исключительно моряков и заключенных. Сегодня рисунки на теле красуются почти у каждого пятого на планете. Их носят совершенно разные люди, от неформалов до руководителей корпораций. Спортсмены, актеры, звезды шоу-биза соревнуются между собой яркостью и разнообразием изображений. Теперь тату – искусство.

Александр Марушко, тату-мастер:

Тату по большому счету в современном мире – это украшение. Это уже перешло в разряд искусства. Парнишка пришел с небольшой абстракцией на плече. Говорит: хочу ее чуть-чуть дополнить. Мы ее дополнили. Потом еще, еще и еще… Спустя два года он приходит, поднимает руки и говорит: меня эти белые пятна подмышками уже раздражают. То есть он полностью – от шеи до пяток – закатался. «Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться – подробности здесь. Культурная революция произошла не только в головах людей. Индустрия татуировки расширила границы по всем фронтам. Появились новые техники, материалы и оборудование. Теперь люди с наколками не изгои. Общество научилось принимать не таких как все.

Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:

Поменялось кардинально. То есть принцип татуировки остался тем же – надо просто закрасить кожу, иголкой занести пигмент и закрасить. Просто методы доставки и краски стали другие: намного лучше, быстрее, качественнее. С татуировками уже берут на работу, не показывают пальцем на улице, мол, зэк-зэк. Под натиском моды, кажется, сдались даже агностики. Тату больше не считают печатью дьявола. А оккультные и магические узоры сменили карикатуры и строчки из песен. Люди перестали придавать значение тому, что набивают на тело. Татуировка перешла в разряд нательного искусства.

Татьяна Паладичук, экстрасенс, гадалка:

С древних времен это считалось символическим рисунком, который наносили на тела. На данный момент немножко значение тату отошло от того значения, которое было раньше. Сейчас это больше символические либо декоративные рисунки. Современная культура, способ коммуникации или символ переходного момента в жизни? Что движет людьми, которые разрисовывают свои тела? Как татуировка из символа маргиналов превратилась в моду, которой поклоняются миллионы? И на что готовы пойти люди, чтобы выделиться из толпы? Так бить или не бить – вопрос, ответ на который каждый должен найти сам.

История татуировки тянется с глубокой древности, еще в доисторические времена люди наносили узоры на свое тело. В начале 1990-х немецкие туристы случайно обнаружили высохшее тело человека в Альпах, как потом выяснилось – старейшую мумию, найденную в Европе. Ей больше пяти тысяч лет. Тело ледяного человека украшали узоры из линий и крестов. Труп стал мировой сенсацией. Рисунок на теле человека был не только украшением, но и знаком социального отличия: принадлежности к племени и роду. Татуировки наделяли особой силой, они считались магическими посланиями. Например, тела индейцев были покрыты рисунками, словно одеждой. И каждый из них нес в себе определенный смысл.

Татьяна Паладичук:

Существуют именно магические тату и оно обладает магическими свойствами, когда наносится непосредственно магом, колдуном, шаманом. Соблюдается определенный ритуал, когда наносится эта татуировочка с помощью предметов определенных. В древности татуировки делали практически во всех уголках света – от Японии до Мексики, от скифов Горного Алтая до фараонов Древнего Египта. В Европу тату пришли в XVII веке вместе с первооткрывателями. Джеймс Кук привез в Англию татуированного с ног до головы полинезийца – Великого Омаи, который вызвал первую волну интереса к узорам на теле. Дмитрий Тарасевич:

Татуировки несут смысл, но далеко не все. Это узкоспециализированные стили. Ориентал, Япония и Полинезия – там есть смысловая нагрузка. Каждый символ что-то обозначает и важно, как они расположены. Но это надо углубляться, изучать. Или надо быть носителем этой культуры. Многие делают эти же полинезийские или японские рисунки – им нравится картинка без всякой смысловой нагрузки.

Алина Ашарчук:

Раньше больше было как символ. В Полинезии, например, полинезийская татуировка, делали изображения мифических богов. В кельтской татуировке, например, символ птицы означал возвышенность, полет. Сейчас такого уже не делают – больше как украшение носят. Все равно красиво и интересно смотрится. В дореволюционной России татуировки были достаточно популярными. В основном в среде высшей аристократии – их носил и великий князь Михаил Александрович, и Николай II. На правой руке последнего русского императора был набит японский дракон. К концу XIX века рисунки на теле даже становятся символом столичных кутил – мода продержалась до революции. В СССР отношение к тату было резко противоположным – она попадает под общественный запрет. Сначала как пережиток буржуазного класса, а затем как атрибут преступного мира. В стране Советов наколки пользовались бешеной популярностью в местах не столь отдаленных. Для сотрудников милиции даже стали выпускать книги, которые объясняли значение тюремных тату. Отсюда и пошла ассоциация тату с маргинальным обществом. Благодаря советскому наследию многие до сих пор считают тату атрибутом тюремной культуры.

Дмитрий Тарасевич:

Имели свое значение в зависимости от того, кто, где и когда сидел. Кот, звезды типа розы ветров, церкви – это даже банально. И там очень много было, именно в уголовной среде, татуировок на нацистскую тему. То есть там какие-то нацистские символы означали либо иерархию, либо наказание полученное. Новый всплеск популярности нательной живописи происходит в 60-х гг. В поиске новых средств самовыражения молодежь украшает тела рисунками. А в репертуаре культовых на тот момент исполнителей прочно обосновались песни про татуировки. С тех пор популярность бодиарта растет. Открываются тату-салоны, проводятся конвенции по тату. В хрущевское время наколки приходят в киноиндустрию. На большой экран выходит культовый для отечественных татуировщиков фильм Георгия Данелии «Сережа».

Так тату-культура постепенно выходила из подполья в мейнстрим. В 80-х появляется дворовая татуировка. А в позднем СССР новый смысл в тату вложили бунтующие подростки: байкеры, панки и рокеры, футбольные болельщики. Нательная живопись – это отличительный знак каждой группировки, так что у всех появляются свои татуировщики, вырабатывается собственный стиль. Тем, кто давно хотел что-то набить, оставалось научиться «бить» самостоятельно либо идти к соседу. Дмитрий Тарасевич:

Тогда у нас индустрия тату почти лежала. Ее как таковой не было. Где-то, может, 1996-й, 1997-й начинала появляться потихоньку. Не было ни хороших машинок, ни хороших пигментов. Ничего не было. Мастера-то как раз хорошие были, но качественных татуировок они не могли сделать в силу отсутствия инструмента, пигмента, условий. Очередной виток популярности татуировки произошел после распада СССР, появляются первые мастера с особенным почерком. И несмотря на то, что в постсоветских странах открываются первые тату-салоны, наколки продолжают бить на дому. Из подручных средств – самодельная машинка и краски из резины.