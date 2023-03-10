«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?

К нулевым татуировка уже окончательно вышла из андеграунда. Забиваться начали буквально все, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Рисунком на теле уже принято подчеркивать свою индивидуальность, с нее спал ореол мифичности и таинственности. За последние пару десятилетий татуировка превратилась в огромную индустрию с бесконечным количеством жанров, направлений и последователей.

Алина Ашарчук, тату-мастер:

Стилей татуировок основных выделяют 15. Из них реализм, минимализм, акварель, дотворк, треш полька, ориентал. Мастера часто смешивают различные стили, например, графика и дотворк. На мой взгляд, четыре самых популярных стиля – это графика, реализм, минимализм и ньюскул. Тренд на татуировки жив и развивается. Художественное тату давно перестало быть отличительным знаком маргиналов. По крайней мере, для большинства. Теперь различные произведения чернильного искусства носят миллионы.

Никита Кирдун, тату-матер:

Это череп сатира, он рогатый. В мифологии Медуза Горгона с черепом сатира. Первую татуировку я сделал в 16 лет, пока у меня 15-20 %. Если ты вошел в азарт, то уже не можешь остановиться. С каждым разом хочется что-то новое. Как бы проапгрейдить себя. «Синяя болезнь» – так называют зависимость от татуировок. Подсесть на нее очень легко. После первого рисунка на теле человека накрывает эйфория и чувство превосходства. А потом наступает ломка. Так и «подсаживаются» на татуировки.

Александр Марушко, тату-мастер:

После того как человек сделал татуировку, он чувствует эмоциональный подъем, что он выдержал, потому что это больно. И со временем этот объем начинает угасать. Чтобы получить новые ощущения, человек приходит еще за одной. Иногда картинка выглядит так, что хочется к ней что-то добавить. Никита Кирдун:

Когда ты очень желал этот эскиз, долго выбирал картинку, ты просто горишь желанием это получить. Приходишь к мастеру, он тебе дает добро, ты колешь, потом выходишь с сеанса. Больно, но зато клево.

Современные методики, техника, оборудование и материалы позволяют создавать не просто рисунки на теле, а настоящие шедевры. Но чтобы эти произведения искусства украшали тело, сперва придется пройти адские муки. Никита Кирдун:

Подготовиться к тому, что это стресс для организма очень большой. Ты должен быт психически готов. Бывает, от боли начинается паника, человека колбасит, из-за этого очень плохая работа получится. В дореволюционной России пользовались популярностью. Какими были первые татуировки – подробности здесь. На силу ощущений влияет много факторов: начиная от времени сеанса, заканчивая расположением рисунка. На теле человека существуют зоны, в которых концентрация нервных окончаний выше, чем в других местах.

Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:

Все части тела, где связки, кости, сухожилия, там неприятно. Там, где побольше мяса, не так. Где нежная кожа, внутренняя часть плеча, бедра. Никита Кирдун:

Если от кисти до локтя, как комар кусает примерно, не чувствуешь почти, выше локтя уже ощущение как будто кожа горит, как ожоги какие-то, очень неприятные ощущения. На подмышках – как будто тебя режут. Тату сегодня вряд ли можно считать атрибутом смелости, экстравагантности и тем более эпатажа. Вряд ли кого-то в наше время удивишь рисунком на теле, если только это не провокация. Скорее, это очередная возможностей создать уникальный образ. Одним словом – фантазии нет предела. Дмитрий Тарасевич:

Делают все что угодно, иногда даже поражаешься, поцелуй на подошве, фиги подмышками. Всякие мемы из мультиков, персонажи из аниме. Все, что есть нарисованное, набивают.