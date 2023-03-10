Прямой эфир

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?

10 марта 2023 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К нулевым татуировка уже окончательно вышла из андеграунда. Забиваться начали буквально все, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Рисунком на теле уже принято подчеркивать свою индивидуальность, с нее спал ореол мифичности и таинственности. За последние пару десятилетий татуировка превратилась в огромную индустрию с бесконечным количеством жанров, направлений и последователей.

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?-1

Алина Ашарчук, тату-мастер:
Стилей татуировок основных выделяют 15. Из них реализм, минимализм, акварель, дотворк, треш полька, ориентал. Мастера часто смешивают различные стили, например, графика и дотворк. На мой взгляд, четыре самых популярных стиля – это графика, реализм, минимализм и ньюскул.

Тренд на татуировки жив и развивается. Художественное тату давно перестало быть отличительным знаком маргиналов. По крайней мере, для большинства. Теперь различные произведения чернильного искусства носят миллионы.

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?-4

Никита Кирдун, тату-матер:
Это череп сатира, он рогатый. В мифологии Медуза Горгона с черепом сатира. Первую татуировку я сделал в 16 лет, пока у меня 15-20 %. Если ты вошел в азарт, то уже не можешь остановиться. С каждым разом хочется что-то новое. Как бы проапгрейдить себя.

«Синяя болезнь» – так называют зависимость от татуировок. Подсесть на нее очень легко. После первого рисунка на теле человека накрывает эйфория и чувство превосходства. А потом наступает ломка. Так и «подсаживаются» на татуировки.

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?-7

Александр Марушко, тату-мастер:
После того как человек сделал татуировку, он чувствует эмоциональный подъем, что он выдержал, потому что это больно. И со временем этот объем начинает угасать. Чтобы получить новые ощущения, человек приходит еще за одной. Иногда картинка выглядит так, что хочется к ней что-то добавить.

Никита Кирдун:
Когда ты очень желал этот эскиз, долго выбирал картинку, ты просто горишь желанием это получить. Приходишь к мастеру, он тебе дает добро, ты колешь, потом выходишь с сеанса. Больно, но зато клево.

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?-10

Современные методики, техника, оборудование и материалы позволяют создавать не просто рисунки на теле, а настоящие шедевры. Но чтобы эти произведения искусства украшали тело, сперва придется пройти адские муки.

Никита Кирдун:
Подготовиться к тому, что это стресс для организма очень большой. Ты должен быт психически готов. Бывает, от боли начинается паника, человека колбасит, из-за этого очень плохая работа получится.

В дореволюционной России пользовались популярностью. Какими были первые татуировки – подробности здесь.

На силу ощущений влияет много факторов: начиная от времени сеанса, заканчивая расположением рисунка. На теле человека существуют зоны, в которых концентрация нервных окончаний выше, чем в других местах.

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?-13

Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:
Все части тела, где связки, кости, сухожилия, там неприятно. Там, где побольше мяса, не так. Где нежная кожа, внутренняя часть плеча, бедра.

Никита Кирдун:
Если от кисти до локтя, как комар кусает примерно, не чувствуешь почти, выше локтя уже ощущение как будто кожа горит, как ожоги какие-то, очень неприятные ощущения. На подмышках – как будто тебя режут.

Тату сегодня вряд ли можно считать атрибутом смелости, экстравагантности и тем более эпатажа. Вряд ли кого-то в наше время удивишь рисунком на теле, если только это не провокация. Скорее, это очередная возможностей создать уникальный образ. Одним словом – фантазии нет предела.

Дмитрий Тарасевич:
Делают все что угодно, иногда даже поражаешься, поцелуй на подошве, фиги подмышками. Всякие мемы из мультиков, персонажи из аниме. Все, что есть нарисованное, набивают.

«Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться?-16

Люди перестали навешивать ярлыки на людей с тату. Рисунки на теле – больше не несут в себе символизм или принадлежность к касте. Теперь татуировки стали отдельным видом искусства, как в свое время музыка, литература или кино.

Алина Ашарчук:
Как и в моде, тренды всегда меняются. Сейчас тенденция делать тату как детский рисунок, они выглядят как каракули, но молодежи нравится. Минимализм всегда был в моде. Также делают работы по происхождению культурному, я белорус – пшеница, васильки, это очень популярно сейчас.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Татуировки # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В дореволюционной России пользовались популярностью. Какими были первые татуировки?
10 марта 2023 17:55

В дореволюционной России пользовались популярностью. Какими были первые татуировки?

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки
10 марта 2023 17:49

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»
10 марта 2023 17:37

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»