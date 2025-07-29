Костёл Святого Казимира во Вселюбе – самый старый в Беларуси! Рассказываем историю святыни

Костел Святого Казимира во Вселюбе – самый старый в нашей стране! Его стены выстояли с XV века. Здесь каждый камушек – свидетель большой истории, а место источает благодать и свет, рассказали в программе «Путевка BY».

Ксендз Виталий Цыбульский, настоятель костела Святого Казимира: Ян Немира – конюший ВКЛ – здесь был, была его семья, и однажды так история сложилась, что были литовские бояре, которые перешли в католичество, получили гербы, получили земли, здесь обосновались и построили такую прекрасную святыню, которая датируется с 1433 года. Он и горел несколько раз, восстанавливался, потом в советский период долго был закрыт, сожжен был, передавался из рук в руки, был католическим, потом протестантским, потом снова католическим. Название менялось, первоначально был Яна Крестителя, потом Святого Казимира. Эта башня была достроена в конце XVIII – начале XIX века, такое интересное соединение готики и неоготики.

Настоящая броня и крепость. Стены костела толщиной в 1,5-2 метра. Во времена войн и набегов здесь прятались от нашествия врагов. Для паломников специально открыли часть старинной кладки, где можно рассмотреть брутальный кирпич. Куриные яйца для прочного раствора собирали со всех деревень.

Ксендз Виталий Цыбульский:

Чудотворный крест Вселюбский с конца XVIII века, подаренный монахами-пиарами Виленской академии этому костелу в знак укрепления веры. Деревянная фигура, хорошо сохранившаяся в те времена, вновь вернулась, чтобы освящать людей.