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Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки

10 марта 2023 17:49
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Новости Беларуси. Флагманский кроссовер Geely Mоnjaro впервые официально представили на нашем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделали это в новом салоне, оформленном в корпоративном стиле «БЕЛДЖИ». Белорусско-китайский автомобиль пристально рассмотрела наш корреспондент.

Арина Верховская одной из первых посетила автоцентр Geely Атлант-М на Независимости.

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки-1

Просторный шоурум, современная сервисная зона, индивидуальный подход к каждому клиенту – новый автоцентр Geely Атлант М открыл свои двери для покупателей. Это первый салон в стране, оформленный с учетом новой айдентики и обновленного логотипа. Клиентам предлагают весь спектр услуг по продаже, обслуживанию и ремонту автомобилей. Свое признание у белорусов китайский бренд получил недавно, однако успел зарекомендовать себя как надежный, современный и технологичный. В новом автоцентре представлен весь модельный ряд Geely. Светлый, просторный шоурум позволяет в приятной обстановке получше познакомиться с каждой машиной и найти ту самую.

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки-4

Игорь Сукач, генеральный директор автомобильного холдинга «Атлант М»:
У нас есть программа лояльности, эта программа лояльности у нас работает уже достаточно давно. Сейчас, конечно, эта программа получает новый толчок, новый виток своего развития. Потому что забота именно о клиенте – это то важное, что всегда на самом деле отличало компанию.

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки-7

Помимо презентации новой концепции бренда, гостям представили долгожданную автоновинку – Geely Mоnjaro. Одна из фишек – эффектный тройной экран на центральной панели, где расположено управление электронными помощниками и мультимедиа.

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки-10

Геннадий Свидерский, генеральный директор предприятия «БЕЛДЖИ»:
Машина базируется на платформе уже хорошо известной машины Tugella. Она хорошо себя зарекомендовала у нас: двухлитровый двигатель, полный привод. По мере того как мы проведем испытания, определим ее место, будет принято решение уже о сроках вывода этой модели на белорусский рынок.

Белорусско-китайский кроссовер представили в новом салоне Geely. Вот в чём фишка долгожданной автоновинки-13

Премиальность, доступная каждому, – главный принцип работы автохолдинга «Атлант М». В салоне нового формата созданы лучшие условия, чтобы сделать покупку авто настоящим праздником.

*На правах рекламы.

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