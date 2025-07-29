Это единственная в Беларуси усадьба в стиле фэнтези. Побывали в ещё одном необычном туристическом месте

Фейерверк эмоций или философский камень? Мечтаете стать героем приключений? Тогда отправляйтесь в деревню Литовка! На берегу живописного озера расположилась фэнтези-усадьба. В этой волшебной стране каждый арт-объект имеет глубокий смысл, рассказали программе «Путевка BY».

Екатерина Коваль, хозяйка агроусадьбы:

Это наша визитная карточка – наш дух леса. У него грустные глаза, дух леса опечален тем, как люди сейчас обращаются с природой. Посыл, чтобы люди более бережно относились к земле, где они родились.

Екатерина Коваль:

У этого места (стены плача для подростков) есть история. Один из строителей очень много разговаривал по телефону, он ругался со своей женой, и он так разозлился, что просто прибил в фанеру свой телефон. Сейчас люди приезжают и забивают свои старые телефоны. Идея, чтобы в пользу природы мы остановились, убрали гаджеты и посмотрели, что нас окружает. Это вообще любимое место подростков, здесь они рассматривают часами свои телефоны. Родители шутят, что если они будут плохо учиться, если они что-то не выполнят, то их телефон останется здесь.

Территория чудес! Вы где-нибудь видели забор в виде вечного двигателя? А беседку-чернильницу? Космические идеи здесь воплощали лучшие местные мастера. Объединил их предприниматель с творческой душой Сергей Коваль. Лет 10 назад он выкупил старый дом, чтобы собираться семьей. А спустя время здесь вырос удивительный лэнд. Нашим проводником стала дочь создателя…