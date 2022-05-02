«Умершим не нужна еда». Как церковь относится к трапезе на кладбище?

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Отец Игорь, почему еда? Ведь никто не против. Можно приехать на кладбище, разделить радость. Но почему еда и алкоголь? Ведь умершим не нужна еда. То есть это же все мирское. Ее же оставляют, едят потом птички, собачки. Почему еда? В чем смысл?

Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Что касается смысла такого дохристианского, я, конечно, об этом читал. Естественно, с христианской точки зрения оно неприемлемо, потому что еда нашим предкам не нужна действительно. То есть им нужна молитва, наше духовное поминание необходимо. Поэтому само по себе вкушение на кладбище, может быть, не носит такого большого негатива. Наталья Надольская:

Застолье перенести из дома на кладбище. Дома раз не посидеть – на кладбище. Игорь Васько:

Мы должны в это вносить какой-то смысл. Например, наши предки 1 500 или 1 000 лет назад вносили какой-то смысл в это. Сейчас мы уже этого смысла не знаем. Вот мы пришли, просто едим. Но когда еще берется, например, алкоголь. Я сам помню и это видел. Потом он еще заливается в могилку. Конечно, это уже совсем переходит всякие границы. То есть зачем? Чтобы он выпил. А зачем ему там алкоголь? То есть опять же речь идет о том, что мы все-таки призываем, чтобы было именно духовное отношение к празднику, чтобы не было такого. Я как священник постоянно освящал кладбища в западной и центральной Беларуси. Особенно в конце 1990-х годов, начала 2000-х – сейчас этого, слава Богу, меньше – приходишь, и там просто оргии происходят, когда кричат и смеются. Не просто радуются, а какой-то бесчинный смех. Потом этот мусор там остается. Естественно, людям объясняешь, что это плохо. Даже ладно, вы уже пришли, сели, посидели спокойно. Не будем мы вас уже ругать, но чтобы это было чинно как-то, чтобы не забывали о том, что находитесь на святом месте.

Наталья Надольская:

Я не знаю, как сейчас, но помню, что лет 20 назад, когда я с родителями посещала Чижовское кладбище в Минске, обратила внимание на цыганские общины, которые приходили почтить память, видимо, цыганских баронов или родственников. Это было буквально застолье человек на 20-30. Полный стол яств, даже были ананасы. Не то, что мы пришли, на скамеечке разложили яички, какие-то бутербродики. Там прямо ломился стол. И я обратила внимание, что все они, естественно, были очень красиво и ярко одеты. Алена, существуют, может быть, какие-то традиции, как одеваются на Радуницу? Может быть, как надо или, наоборот, как не надо одеваться, чтобы посещать кладбище, могилу?