«iPhone, Twitter, Instagram – это всё то, что сейчас является гордостью любого подростка». Кто навязал такие ценности?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ну, можно гордиться и в Instagram. И в любом другом мессенджере. Тут проблема, наверное, более глубока, нежели просто война с памятниками и война на историческом фронте историков общественности. В целом мы сегодня сталкиваемся с тем, что идеологами вот такого навязывания антиисторических понятий многим государствам мира являются, безусловно, Соединенные Штаты Америки. Они начали это делать, как только развалился Советский Союз. Им все равно: Пушкин, Щорс, Жуков, Рокоссовский. Главная задача – ослабить максимально Россию. Оторвать от нее, так скажем, союзников. Отвести максимально в сторону, чтобы избавиться от возможного конкурента. Это главная задача американцев. Им до лампочки на какие-то исторические понятия, на нашу память, на наших прадедушек и прабабушек. Они решают этот вопрос. И они решают его по разным направлениям. И поэтому эта историческая война, которая нам объявлена, – это часть политики США, которые ее успешно реализовали на многих постсоветских странах и странах Варшавского договора, где сегодня сносятся памятники. Польша, вы правильно сказали, 600 тысяч наших с вами, не каких-то там, а наших с вами прапрадедушек и прапрабабушек там лежит. И они отдали 600 тысяч человек, чтобы это государство сегодня на планете существовало. Если по-честному, по закону справедливости, это мы можем диктовать, как им жить, кого президентом выбирать. Потому что наши прадедушки и прабабушки позволили им существовать на этой планете. Но мы этого не делаем. А они позволяют нам этого. Но даже не они это делают, а это целенаправленная системная политика США. Поэтому нам так же системно нужно подходить в этом вопросе, в борьбе. И относиться к этому вопросу не как к вопросу воспитания, а как к военно-политическому вопросу, геополитическому вопросу нашего выживания.

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