«Общество не может быть без идеологии». Щёкин о цикличности истории и возрождении нацизма

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как на психике 5-6-летнего ребенка могут сказаться эти истории, которые были страшной явью десятилетия назад?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Точно так же, как на психике пожилого. Это комплексный вопрос, очень непростой – любовь к Родине, патриотизм. История циклична, но общество не может быть без идеологии. Вспомните 1990-е, когда Александр Григорьевич Лукашенко стал Президентом, а общество было уже на гране – идеологию потеряли – он каждый практически день говорил о том, что ожидает нас, особенно 9 Мая. Лидер национальный сумел историческую память сохранить и пустить в народ, заставить людей в какой-то степени, когда все вокруг рушилось после Союза, думать об исторической памяти. Я не знаю, наверное, мы тогда еще не думали, что появится фашизм по-новому. Но где-то на интуитивном уровне он сумел это сделать. А что мы сейчас наблюдаем? Сейчас проходит процесс перешифровки своего рода фашизма как явления. Он становится в формате электронного, технотронного, совершенно иная ситуация, реальность поменяется.
Кирилл Казаков, СТВ:
Завтра Радоница. Для белорусов праздник святой, все идут на кладбища, все понимают, что это могилы моих родных. Никому в голову не придет могилу соседа, даже если с ним были сложные перипетии в жизни, взять и выкорчевать. При этом на государственном уровне наши соседи срывают, сжигают могилы. Ладно памятники – могилы.
Николай Щекин:
Потому что это государственная политика. Ведь только в республике объявлены два языка, выходной день Радоница, больше нигде нет этого. Что сделали в Украине в 2014 году? Что они прежде всего бомбили? В Донбассе и в Луганске кладбища. Там же ни одного кладбища не осталось. Это все зависит от государственной политики. Работа очень серьезная. Заставить любить Родину невозможно. Надо постепенно на ментальном уровне, с детства, с 2-3 лет. Я в Хатыни в 3-4 года появился. Музей Великой Отечественной посетил в 5-6 лет. Я ездил по всем республикам СССР, и там были мемориальные комплексы. И в Литве в том числе были. Страшно, когда сейчас… Это даже не переписывание нашей истории, это выжигание души, христианских корней, наших традиций, правды, памяти. Как с этим сражаться? Один из инструментариев – все эти клубы. Это все правильно, но мы видим, что произошло у наших соседей в Украине.
Кирилл Казаков:
Не только в Украине. Латвия, Литва, Польша.
Николай Щекин:
Здесь обольщаться нельзя, здесь должна быть целенаправленная, долгосрочная работа. Постоянная работа: от учителя младших классов, заканчивая генералом. Уже ушли свидетели войны. Видите, как время подловили на Западе? Свидетели войны ушли, теперь можно раздавить историческую память, перекрестить, из нас, жертв, сделать врагов. Постепенно все к этому идет. Фашизм в другой ипостаси появляется. И что нам теперь делать?
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