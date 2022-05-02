«Общество не может быть без идеологии». Щёкин о цикличности истории и возрождении нацизма

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу « По существу ».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Точно так же, как на психике пожилого. Это комплексный вопрос, очень непростой – любовь к Родине, патриотизм. История циклична, но общество не может быть без идеологии. Вспомните 1990-е, когда Александр Григорьевич Лукашенко стал Президентом, а общество было уже на гране – идеологию потеряли – он каждый практически день говорил о том, что ожидает нас, особенно 9 Мая. Лидер национальный сумел историческую память сохранить и пустить в народ, заставить людей в какой-то степени, когда все вокруг рушилось после Союза, думать об исторической памяти. Я не знаю, наверное, мы тогда еще не думали, что появится фашизм по-новому. Но где-то на интуитивном уровне он сумел это сделать. А что мы сейчас наблюдаем? Сейчас проходит процесс перешифровки своего рода фашизма как явления. Он становится в формате электронного, технотронного, совершенно иная ситуация, реальность поменяется.

Кирилл Казаков, СТВ:

Завтра Радоница. Для белорусов праздник святой, все идут на кладбища, все понимают, что это могилы моих родных. Никому в голову не придет могилу соседа, даже если с ним были сложные перипетии в жизни, взять и выкорчевать. При этом на государственном уровне наши соседи срывают, сжигают могилы. Ладно памятники – могилы.

Николай Щекин:

Потому что это государственная политика. Ведь только в республике объявлены два языка, выходной день Радоница, больше нигде нет этого. Что сделали в Украине в 2014 году? Что они прежде всего бомбили? В Донбассе и в Луганске кладбища. Там же ни одного кладбища не осталось. Это все зависит от государственной политики. Работа очень серьезная. Заставить любить Родину невозможно. Надо постепенно на ментальном уровне, с детства, с 2-3 лет. Я в Хатыни в 3-4 года появился. Музей Великой Отечественной посетил в 5-6 лет. Я ездил по всем республикам СССР, и там были мемориальные комплексы. И в Литве в том числе были. Страшно, когда сейчас… Это даже не переписывание нашей истории, это выжигание души, христианских корней, наших традиций, правды, памяти. Как с этим сражаться? Один из инструментариев – все эти клубы. Это все правильно, но мы видим, что произошло у наших соседей в Украине.