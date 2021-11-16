Рассказал о действиях Польши и разговоре с Ангелой Меркель. Итоги совещания Президента Беларуси

Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с Ангелой Меркель, который состоялся вечером 15 ноября. Глава государства предложил свой вариант решения ситуации и опроверг фейки, которые распускает Польша. Стороны обсудили доступность гуманитарной помощи для беженцев и договорились находиться постоянно в контакте до разрешения этой проблемы. Подробности – в материале Ксении Худолей.

Пока девятое по счету утро на белорусско-польской границе беженцы встречали, пытались оправиться от ночного холода, миграционный вопрос в деталях обсуждался во Дворце Независимости. Ситуация вышла за рамки человеческих понятий и фактически обрела геополитический подтекст. Демократических порывов польская сторона за все дни не проявила, зато успела нарастить военный контингент на рубеже с Беларусью. Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были» (подробности здесь).

Между тем Президент заверил: желающих мирно и по-человечески решить ситуацию на белорусско-польской границе хватает. Подключиться к урегулированию вопроса с беженцами готовы Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ помогут Беларуси с беженцами? Вот что об этом сказал Александр Лукашенко (подробности здесь).