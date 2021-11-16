Рассказал о действиях Польши и разговоре с Ангелой Меркель. Итоги совещания Президента Беларуси
Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с Ангелой Меркель, который состоялся вечером 15 ноября. Глава государства предложил свой вариант решения ситуации и опроверг фейки, которые распускает Польша. Стороны обсудили доступность гуманитарной помощи для беженцев и договорились находиться постоянно в контакте до разрешения этой проблемы.
Подробности – в материале Ксении Худолей.
Пока девятое по счету утро на белорусско-польской границе беженцы встречали, пытались оправиться от ночного холода, миграционный вопрос в деталях обсуждался во Дворце Независимости. Ситуация вышла за рамки человеческих понятий и фактически обрела геополитический подтекст. Демократических порывов польская сторона за все дни не проявила, зато успела нарастить военный контингент на рубеже с Беларусью.
Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были» (подробности здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем.
Переворачивать факты наши соседи, конечно, могут и даже стараются. Но скрывать происходящее на границе становится все сложнее, даже при том, что Польша ревностно отгоняет от беженцев своих журналистов, волонтеров и общественников. Граница оттого ею и зовется, что всегда имеет вторую сторону. Не в угоду европейскому миграционному форпосту с нашей стороны как на ладони – суровая реальность.
Читайте также:
Лукашенко о телефонном разговоре с Меркель: «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна»
Хренин о взаимодействии с Польшей: «Нами подготовлены планы на все возможные варианты»
Лукашенко о беженцах в Беларуси: у кого хоть малейшее нарушение закона – в самолет и обратно
Президент подробно озвучил, сколько нелегальных мигрантов были отправлены обратно на родину. Так, из Ирака в Беларусь стремились попасть 3 042 человека, из Ирана – 696, Сирии – 487, а еще граждане Афганистана, Египта и Ливии. Контроль за перемещением таких людей в нашей стране отлажен давно, и ни о какой «стихийности» речи идти не может.
Читайте также:
Александр Лукашенко о беженцах: «Если мы не спасём этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более Европейский союз»
Наталья Кочанова: мы готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь, у нас в запасе ее 10 тонн
Президент Беларуси об оппозиции: «Взбесились. Они бедную эту женщину, канцлера Германии, исполосовали вдоль и поперек»
Между тем Президент заверил: желающих мирно и по-человечески решить ситуацию на белорусско-польской границе хватает. Подключиться к урегулированию вопроса с беженцами готовы Объединенные Арабские Эмираты.
ОАЭ помогут Беларуси с беженцами? Вот что об этом сказал Александр Лукашенко (подробности здесь).
Переговорить с руководством Эмиратов Президент планирует в ближайшее время. Что касается вчерашней беседы с Ангелой Меркель, стороны договорились быть в контакте. Глава государства хотел бы услышать ответ на свое предложение по развязке этого конфликта. На связи также остаются наш министр иностранных дел и глава дипломатии Евросоюза.